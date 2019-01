Mercasevilla dio una beca "sin pliego de condiciones" a la hija del presidente de mayoristas de pescado

Publicado 22/01/2019 18:01:57 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carmen Vela, hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla, Antonio Vela, ambos acusados junto al ex director general de la lonja Fernando Mellet y otros once acusados en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en la causa por el denominado delito societario, ha asegurado que su padre "no intercedió" para que la Fundación Mercasevilla le concediera una beca para sus estudios de postgrado, ayuda que "no" contaba "con pliego de condiciones o formulario".

Así lo ha manifestado este martes la encausada, que se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel, durante su interrogatorio, en el que ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal, de la defensa de Mellet, de su defensa, ejercida por el abogado Joaquín Moeckel, y por el tribunal, presidido por el magistrado José Manuel de Paúl.

Según la Fiscalía, en julio de 2008 Fernando Mellet, actuando como director general de Mercasevilla, decidió "sin causa ni justificación alguna ordenar al departamento de contabilidad" de la lonja el abono, con cargos a fondos de la Fundación, de la cantidad total de 16.412,12 euros a Vela, quien "había acompañado como intérprete" al entonces subdirector de la lonja, Daniel Ponce, y otros empresarios a un viaje de trabajo a Vietnam, "no constando que realizara ninguna otra actividad en la empresa, bajo el concepto de pago de una supuesta beca con un importe de 24.000 euros".

Vela "sabía que no existía" tal beca, pues "ninguna había sido aprobada por órgano de gobierno alguno" de la empresa, "ni publicadas sus bases, objeto, requisitos y cuantía". Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el departamento financiero de Mercasevilla ingresó en la cuenta de Vela cuatro pagos desde el 8 de julio hasta el 22 de enero de 2009 por un total de 16.412,12 euros. La concesión y el pago de esta ayuda a los estudios "no fue comunicado" al patronato de la Fundación ni a la Comisión Ejecutiva ni al Consejo de Administración de la lonja.

Este martes, Vela ha subrayado que el asunto de la beca para continuar sus estudios de postgrado en una universidad de Reino Unido fue tratado con Daniel Ponce, con quien viajó a Vietnam. Ella le trasladó a Ponce que le había sido denegada una beca Talentia (de un importe de unos 24.000 euros), de haberla recibido "no hubiera pedido" más financiación.

Entonces Ponce le manifestó que estaban "muy interesados" en una persona con un perfil y formación como el de Vela y que la Fundación estaba interesada en conceder ayudas a la formación a personas que pudieran ser "relevantes" para la entidad para poder establecer futuras colaboraciones profesionales.

Además, Ponce le requirió que le enviase por correo electrónico toda la documentación que había entregado para la beca Talentia, así como su currículum. La finalidad, tras ser preguntada por el fiscal Juan Enrique Egocheaga, era que Mercasevilla me proporcionará una beca para estudios de postgrado, en concreto un máster, pero "no ser contratada".

Vela, que ha indicado que colaboraba profesionalmente en materia de publicidad con Mercasevilla antes de la beca, a preguntas del tribunal, ha asegurado que "no" existió pliego de condiciones o formulario para el otorgamiento de esta ayuda económica a sus estudios. Además de con Ponce, no tuvo contactos sobre la beca con otras personas de la lonja.

Ponce, además, fue quien le comunicó "verbal o por correo electrónico" que habían decidido "becarle", así como se "intentaría" equipararla a la Talentia, la cual concedía dos pagos para la matrícula y después varios como bolsa de estudio o manutención.

En el caso de la beca de Mercasevilla, recibí "dos pagos para la matrícula durante el verano de 2008" y después "dos o tres" pagos para manutención. "¿Y el resto?", ha preguntado el fiscal. "No lo he cobrado", ha admitido Vela, que tampoco lo ha reclamado.

Vela, que concluyó el máster con la ayuda de su familia y trabajando en Londres, ha insistido en que parte de Ponce de forma "recurrente" el interés por su perfil profesional para que colaborara con Mercasevilla.

La acusada ha reiterado que venía colaborando con Mercasevilla en materia de publicidad, especialmente en el plan de traslado a la nueva localización en Majaravique, así como en el plan de comunicación, el nuevo logotipo e imagen de la lonja.

Después de la beca Vela no volvió a colaborar con Mercasevilla, según ha indicado la encausada, que ha negado que su padre intercediera para que le concediesen la ayuda. En este sentido, ha afirmado que era "normal" que sus compañeros de máster tuvieran becas de empresas privadas internacionales, que apoyan a estudiantes con ciertos perfiles.

Tras Vela han comenzado a declarar los nueve trabajadores acusados por haber recibido de parte de Mellet un "incentivo" económico para que se acogieran al expediente de regulación de empleo de 2007 y que se enfrentan a tres años y medio de prisión. El juicio continúa este miércoles con la declaración de éstos encausados.