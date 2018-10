Millán celebra el archivo de la denuncia en su contra y critica el "sufrimiento" causado a su familia

Publicado 20/09/2018 16:39:44 CET

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas por la denuncia promovida por el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Camas Juan José Jurado, actualmente concejal no adscrito y afiliado a la nueva formación Contigo Somos Democracia, contra el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento hispalense y en la Diputación de Sevilla, Javier Millán, este último ha mostrado su satisfacción por tal extremo, avisando de que "estas difamaciones gratuitas han hecho sufrir" a su familia.

En su denuncia, Jurado atisbaba una presunta malversación de fondos públicos por parte del portavoz de Cs en el Ayuntamiento y la Diputación, bajo la premisa de que con los fondos asignados por la institución provincial al grupo de Cs habrían sido afrontados gastos relacionados con el grupo municipal, entre otras "irregularidades".

Pero el fiscal Luis Martín ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas, al no apreciar la presunta comisión de delitos. Además, a la hora de tomar esta decisión, la Fiscalía de Sevilla ha tenido en cuenta que no tiene competencias para pronunciarse sobre la denuncia de financiación irregular de partidos, algo que tendrían que denunciar en los órganos judiciales correspondientes.

Dado el caso, y en unas declaraciones recogidas por Europa Press, Javier Millán ha mostrado su "satisfacción porque se ha hecho justicia". "Mucho antes de que se me pasara por la cabeza meterme en política, ya tenía claro que lo más importante, por encima de la reputación o imagen pública, es poder mirar a la cara a mi mujer y a mis hijos y que puedan sentirse orgullosos. En ese sentido me he sentido muy sereno, puesto que siempre he tenido la conciencia intacta y el apoyo pleno de los míos", ha aseverado, reconociendo eso sí que "este tipo de difamaciones gratuitas han hecho sufrir" a su familia, "pasando momentos complicados". "Si por algo estoy hoy completamente satisfecho, es por ellos. No se lo merecían", ha abundado.

"Siempre he tenido la confianza en mi grupo de trabajo y la conciencia tranquila. Yo vine a servir a la política y no a servirme de ella, y hoy puedo expresar mi satisfacción porque esto ha quedado acreditado", ha finalizado Millán.