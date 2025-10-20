Un millar de personas se suma en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) a la marcha contra el cáncer de mama

Participantes en San Juan de Aznalfarache en la marcha contra el cáncer de mama celebrada este 19 de octubre. - AYTO.DE SAN JUAN

SAN JUAN (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Un millar de personas se ha sumado a la IV Marcha contra el cáncer de mama de San Juan, organizada por la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que ha recorrido los algo menos de dos kilómetros que separan la Plaza del Auditorio del Polideportivo Primero de Mayo, donde se ha celebrado una jornada de convivencia.

En el polideportivo se dio lectura, por parte de la presidenta de la junta local, Rocío Fernández, a un manifiesto y la alcaldesa animó a todas las mujeres que padecen esta enfermedad a continuar con su esfuerzo de superación, informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Hoy, San Juan de Aznalfarache vuelve a teñirse de rosa. Caminamos juntos, con el corazón en el pecho y la esperanza en los pasos.Caminamos por las que están, por las que estuvieron y por las que vendrán. Por todas las personas que, cada día, plantan cara al cáncer con fuerza, valentía y una sonrisa". Así dio comienzo la alcaldesa la lectura del manifiesto.

María Luisa Moya agradeció el esfuerzo realizado a los miembros de la organización de esta marcha, a los muchos voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la misma y animó a las mujeres que padecen cáncer de mama "a continuar con fuerza su batalla contra la enfermedad".

La marcha, que comenzó el domingo al mediodía, contó con la presencia un buen número de vehículos antiguos de la Asociación Clásicos y Joyas de Sevilla, así como de varios miembros de la chirigota del Popete, que con el ritmo de la caja pusieron animación en el recorrido. La asociación había puesto a la venta 650 camisetas, de las cuáles había sobrado unas 15 al llegar la marcha al polideportivo.

"A las muchas personas que se hicieron con su camiseta se sumaron otras muchas que participaron en la marcha llenando las calles de San Juan este domingo", concluye el comunicado.