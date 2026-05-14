El Ministerio de Cultura adquiere un retrato del barroco sevillano para el Museo de Bellas Artes de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo. Entrada principal del Museo de Bellas Artes de Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adquirido, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, el 'Retrato de Juan Bautista Priaroggia', de Cornelio Schut, para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, museo estatal de gestión transferida a la comunidad autónoma de Andalucía.

Según ha detallado el Ministerio en una nota de prensa, la compra se ha realizado mediante el ejercicio del derecho de tanteo en una subasta que ha tenido lugar esta semana en Madrid, permitiendo incorporar a las colecciones del museo esta pintura realizada entre 1669 y 1670 y considerada "uno de los mejores retratos de su autor".

Su protagonista, Juan Bautista Priaoggia, fue un comerciante de origen genovés establecido en Cádiz, que desarrollaba su actividad entre esta ciudad y Sevilla. En la obra, Schut refleja la posición económica y estatus social del personaje, a través de la vestimenta característica de los caballeros, con sombrero y espada, que también se encuentra en otros retratos de la época en Sevilla, como los realizados por Murillo.

Asimismo, la mesa cubierta con paño rojo y el escritorio de ricos materiales, que se intuye al fondo, completan la presentación de este comerciante, que el pintor ha situado en un espacio abierto a un amplio jardín.

Aunque de origen flamenco, Cornelio Schut residió desde joven en Sevilla, donde estuvo integrado en el gremio de pintores. Si bien su presencia es un buen reflejo de los intercambios artísticos de la época entre Flandes y la ciudad del Guadalquivir, en su estilo la influencia flamenca es apenas perceptible, siendo un perfecto exponente de la escuela del barroco sevillano de la segunda mitad del siglo XVII, en el entorno de pintores como Murillo, Herrera el Joven o Valdés Leal.

En concreto, su contribución destaca especialmente en el género del retrato, poco habitual en la producción de la época, especialmente de mercaderes extranjeros, para los que realizaba diferentes de encargos.

ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA SEVILLA

La adquisición de este retrato se suma a la ya realizada el año pasado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, del mismo autor, 'Inmaculada Concepción', obra de pequeño formato que destaca por estar pintada sobre un soporte de pizarra.

Ambas incorporaciones permiten completar los fondos del Museo con la obra de Cornelio Schut del que, aunque desarrolló la mayor parte de su producción en Sevilla, solo conserva en la actualidad cuatro obras. Por otra parte, el Ministerio de Cultura también adquirió el año pasado 'Paisaje con San Jerónimo', de Ignacio Iriarte, para la pinacoteca hispalense.