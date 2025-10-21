El ministro Óscar Puente recibe al Premio de Ingienería Civil 2025, el sevillano José Luis Manzanares Japón

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recibido este martes a José Luis Manzanares Japón, Premio de Ingeniería Civil 2025 y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recibido este martes a José Luis Manzanares Japón, Premio de Ingeniería Civil 2025 y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En la obra del sevillano destacan los puentes de El Cachorro (Sevilla), Abbas Ibn Firnas (Córdoba) o El Guardián del Castillo (Alcalá de Guadaíra) entre otros.

Según una nota de prensa del Gobierno Central, la entrega del galardón, ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y la ha realizado el secretario de Estado José Antonio Santano, quien en su discurso ha destacado el trabajo de Manzanares "para la modernización de las infraestructuras hidráulicas de este país".

El secretario de Estado ha subrayado que el premiado consigue con sus proyectos "integrar la obra con el entorno buscando siempre la humanización de los espacios públicos". Así, ha puesto el foco en que Manzanares Japón tiene "una visión de las infraestructuras en la que prima mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades".