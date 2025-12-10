Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla por la víctima de violencia machista en El Viso

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, por la víctima de violencia machista en El Viso del Alcor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión; el alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos, y delegados territoriales ha mantenido este miércoles, en la Delegación del Gobierno de la Junta, un minuto de silencio por la última muerte de violencia machista en El Viso del Alcor (Sevilla).

Ricardo Sánchez, quien ha mostrado una "profunda condena y repulsa" por esta nueva víctima de violencia machista, la tercera este año en la provincia de Sevilla, ha trasladado sus condolencias tanto a familiares y amigos de la víctima como a todo el pueblo de El Viso del Alcor y ha incidido en que "no podemos quedarnos únicamente en una cifra, en un número más, porque de esa forma pasaríamos a normalizar estos asesinatos y no podemos consentir eso", destaca la Junta en un comunicado.

De esta forma, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla ha hecho un llamamiento a la necesidad de realizar "una profunda reflexión por parte de toda la sociedad" y ha recordado que la Junta cuenta con servicios especializados para atender a las víctimas de posibles malos tratos y sus familiares.

"Vamos a seguir insistiendo en ese número de teléfono disponible las 24 horas, los 365 días del año, que cuenta con personal especializado para atender a las víctimas y seguiremos diciendo a las mujeres que no están solas y que, si no pueden llamar a este teléfono, su entorno puede hacerlo por ellas. Esa llamada puede salvar una vida", ha destacado.

En este sentido, la directora del IAM ha subrayado la importancia de la denuncia social, insistiendo en que no se minimicen las señales y que una llamada puede evitar una muerte. Así, Olga Carrión ha pedido la "implicación absoluta" por parte de todos y que en cuando se detecte una señal que puede inducir que hay violencia de género, se denuncie.

La responsable del IAM ha destacado que en el 99% de los casos la mujer ha sido agredida previamente y ha alertado sobre el hecho de que en las últimas semanas se ha producido un repunte de agresiones machistas.

Por su parte, el alcalde de El Viso del Alcor ha agradecido a la Junta de Andalucía, y especialmente al delegado del Gobierno, que se haya sumado al dolor del pueblo y que preste, por un lado, atención y apoyo y, especialmente, al IAM, que desde el primer momento ha estado en contacto el Consistorio y con la Delegación de Igualdad del municipio, prestando ayuda a la familia, "que en este momento es lo más importante".

Gabriel Santos se ha sumado también a la petición de que, ante cualquier sospecha, ante cualquier caso, hagamos la denuncia, porque es importante que ante cualquier mínimo indicio, se denuncie.