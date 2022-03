Moción de Cs al pleno de la Diputación de Sevilla en demanda de reducir el IRPF y el IVA de la luz, gas y carburantes

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Cs en la Diputación de Sevilla defenderá una moción en el pleno ordinario de este mes, a celebrar el jueves, en demanda de instar al Gobierno Central del PSOE y Unidas Podemos a reducir la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la "capacidad económica real" de los contribuyentes.

En el mismo sentido, la propuesta insta al Gobierno a aplicar, de manera urgente y durante un periodo de seis meses, una reducción del tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la factura eléctrica, de los carburantes y del gas natural del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4%, ante las alzas de precios y la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Recientemente, el Gobierno central anunciaba que la Unión Europea ha accedido a promover una "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal adoptar medidas específicas en sus territorios para rebajar los precios de la energía.

EL ALZA DEL IPC

Según el grupo naranja de la Diputación, hay que poner solución a "los problemas ocasionados en las cadenas de producción globales", la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía, que han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el 6% interanual, "unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas".

El precio medio de la electricidad que suministran las empresas energéticas se sitúa en 340,43 euros/MWh, más de 100 euros por encima que la media registrada en diciembre pasado, antes de que la invasión rusa de Ucrania derivase en un impacto económico en el conjunto de Europa.

Y a su vez, el precio de la electricidad está condicionado por el precio del gas, que está "desbocado en los últimos tiempos, así como el petróleo que ha entrado igualmente en la misma dinámica alcista que el resto de las fuentes de energía y ha encarecido de forma alarmante el combustible", en el marco de la citada crisis energética.

"POBREZA RELATIVA"

Según la portavoz de Cs en la Diputación, Carmen Santa María, "este nivel de inflación está castigando con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica" al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permiten vivir solo de manera muy ajustada, "ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa".

Según Santa María, "no hacer ese ajuste de las tarifas del IRPF no solo va en contra de la economía española sino de la propia Constitución, ya que en España el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica entendiendo que un aumento de impuestos al contribuyente solo puede ser sostenido tras un aumento de sus ingresos, hecho que a día de hoy no se está produciendo".