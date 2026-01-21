Montero se declara "consternada" por la muerte del maquinista sevillano en el accidente de tren en Cataluña

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmado el fallecimiento del maquinista al descarrilar un tren de la R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención y - LORENA SOPENA / Europa Press

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha declarado "consternada ante el fallecimiento" de un maquinista sevillano en prácticas en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) ocurrido este pasado martes por la noche.

La también ministra de Hacienda ha publicado un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha trasladado su "sincero pésame" a la "familia y amigos" de este "joven maquinista de Rodalies".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), también ha manifestado sus condolencias por esta muerte desde la misma red social, desde donde ha enviado su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista".

"Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz", ha completado el alcalde su comentario de pésame.

Los dos últimos antecesores de Sanz en la Alcaldía de Sevilla, ambos socialistas, han trasladado su pesar por esta noticia por el mismo canal. Así, el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, aludiendo implícitamente al accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha lamentado esta "otra tragedia que duele, y que en este caso, afecta muy directamente a nuestra ciudad", ha puesto de relieve.

En un apunte en su cuenta de 'X', Muñoz ha trasladado sus "condolencias por el trágico fallecimiento de un joven maquinista sevillano, que tenía toda la vida por delante".

El que también fuera regidor hispalense y actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, se ha hecho eco asimismo de este suceso en su cuenta de 'X' con un comentario en el que envía su "pésame a los familiares y amigos" de este maquinista sevillano, así como su "ánimo para todos los heridos en el mismo, que espero se recuperen pronto".

La policía catalana ha señalado que este martes por la noche pudo identificarse "plenamente" la identidad del fallecido, y que se trata de un hombre nacido en 1998 y oriundo de Sevilla que estaba realizando su formación en prácticas en el convoy.

Han apuntado que, tras identificar su identidad, se comunicó la muerte a su familia, y que este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil. El tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención en la noche de este martes.