Montero y Fernández reafirman la "lealtad institucional" entre Gobierno y Diputación para avanzar en proyectos

Entrevista de la ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno, María Jesús Montero, con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. A 08 de julio de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). Es la primera recepción de Javier Fernández c - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, han mantenido este sábado una reunión en la que han puesto el acento en "el trabajo conjunto y la lealtad institucional", que viene siendo la tónica general entre ambas instituciones para seguir avanzando en proyectos e inversiones.

Fernández ha recibido a Montero en la Diputación --en la que ha sido su primera recepción como titular de la institución desde que ayer tomó posesión del cargo-- y con ella ha abordado los temas de interés de la agenda conjunta de las dos instituciones, entre ellos los fondos gubernamentales que gestiona la corporación provincial, como los fondos europeos, al tiempo que han analizado proyectos e inversiones entre otros en materia de infraestructuras y acciones sociales, según una nota.

Según ha indicado el presidente, "hemos tenido oportunidad de valorar, de analizar y de ver todos los proyectos y todas las inversiones e infraestructuras en los que el Gobierno de España ha trabajado, ya no solo directamente con la Diputación a lo largo de estos años, sino todos los proyectos y todas las decisiones que ha puesto en circulación, y que han afectado de manera muy positiva a los vecinos de la provincia de Sevilla".

Ha expuesto que han hablado también de cuestiones económicas, y ha agradecido a la ministra la decisión que en su día se tomó de abrir la posibilidad del uso de los remanentes. Asi, la Diputación de Sevilla ha podido usar una cantidad importante aportando los 400 millone que tenía, y que ha repartido para generar cohesión social y riqueza en los territorios.

También han hablado de si de cara a un futuro, "pudiéramos mantener unos mínimos márgenes de flexibilidad para poner recursos en el territorio", según Fernández, quien ha concretado que esos remanente podrán servir ahora para poner en marcha nuevos proyectos como el denominado Plan Sevilla.

"He explicado a la ministra qué es el Plan Sevilla, que no es más que un plan para cada uno de los territorios de la provincia. Nosotros queremos que Sevilla sea un gran lugar para vivir en todos sus rincones y que sea un gran lugar para invertir. Queremos fomentar la marca Sevilla no solo desde el punto de vista del turismo, donde ya está consolidada, sino desde el punto de vista industrial", ha indicado.

Se trata, según ha añadido, de "crear un lobby sevillano donde todo el mundo que quiera esté invitado a participar para atraer empresas que generen riqueza y empleo".

El Plan Sevilla abarcará espacios de compromiso en clave territorial para la capital y el Área Metropolitana, alcanzará a todo el territorio, identificando debilidades y aportando oportunidades y soluciones en muchos ámbitos: agua, energía, residuos o servicios de prevención y extinción de incendios. Junto a esto, habrá un plan para las comarcas, con iniciativas locales y supramunicipales, para aliviar el reto demográfico y la brecha digital.

Según ha explicado Fernández, la Diputación "va a impulsar la Gran Sevilla en el área metropolitana, teniendo en cuenta que existe un ciudadano metropolitano, para ser capaces de dar respuesta a ese fenómeno metropolitano que en esta provincia se está dando". "Se hará un proyecto de discriminación positiva para que nadie se quede atrás", ha dicho.

Fernández ha pedido más recursos a la ministra "porque hemos demostrado a lo largo de los años que la gente del municipalismo somos muy eficientes y muy eficaces en gestionar el dinero público, y en ese ámbito tendemos la mano también a la Junta de Andalucía".

Por su parte, María Jesús Montero ha explicado que la Diputación representa la "garantía de la cohesión territorial de la provincia de Sevilla y, por tanto, de la cohesión social".

Ha indicado que las diputaciones provinciales significan para los municipios de menos de 20.000 habitantes el poder tener o no servicios públicos cercanos a la ciudadanía; el poder, en momentos de dificultad económica, recibir el auxilio financiero, el tener un organismo que vela por que en toda la provincia de Sevilla haya justicia, igualdad y oportunidades para que los vecinos puedan vivir en el lugar que mejor se adapte a su propia conveniencia puesto que va a tener esos servicio".

La ministra de Hacienda ha felicitado y reconocido el trabajo de Javier Fernández como alcalde de La Rinconada durante muchos años: "Esa es la grandeza del municipalismo, el que personas y alcaldes que han tenido una trayectoria brillante a lo largo de su vida política puedan contribuir a que otras administraciones o instituciones también lo desarrollen".