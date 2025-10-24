Montero valora el "sufragio universal" y el número de candidatos en las elecciones de la Universidad de Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una visita a la Agencia Espacial Española (AEE) en Sevilla, donde preside el homenaje al ingeniero granadino Emilio Herrera. A 24 de Octubre de 2025, en Sevi - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este viernes la "transparencia" con la que se está conduciendo el procedimiento de elecciones a rector de la Universidad de Sevilla (US), así como la cantidad de candidatos que se han presentado --siete en total--, y que se vaya a llevar a cabo con "sufragio universal".

Así se ha pronunciado la también diputada del PSOE por Sevilla en una atención a medios durante una visita a la sede de la Agencia Espacial Española en la capital andaluza, y a preguntas de los periodistas sobre dichas elecciones a rector de la Universidad de Sevilla, para las que concurren siete candidaturas.

María Jesús Montero ha opinado que el proceso electoral en la institución académica hispalense "está siendo transparente", así como ha valorado que concurren "muchísimos candidatos", lo que "permite ver la importancia que tiene" que "por primera vez" en la historia de la Universidad de Sevilla haya "sufragio universal en la elección de rector", algo que "hasta la fecha no había ocurrido", según ha puesto de relieve.

La dirigente socialista se ha referido así a esta novedad de las elecciones a rector en las que se aplicará el sufragio universal ponderado después de la adaptación de los Estatutos en los que se ha recogido esta opción --por imperativo legal-- después de años de elección de rector por el Claustro, órgano en el que están representados todos los sectores de la comunidad universitaria elegidos por sus respectivos centros.

En ese punto, la vicepresidenta primera del Gobierno ha animado "a la participación de todos los alumnos y los profesores" de la US en estas elecciones, y ha aludido al debate que este pasado jueves mantuvieron los siete candidatos, en el que cada uno de ellos pudo "exponer" sus proyectos.

Montero ha concluido subrayando que "la universidad es autónoma", y ha defendido que "lo que corresponde" es "desearle toda clase de suerte y limpieza en el procedimiento".