Montero ve una "intolerable falta de respeto a las mujeres" el nombramiento de un hombre al frente del IAM en Sevilla

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de nombrar por primera vez a un hombre al frente de la delegación provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla, una decisión que ha calificado de "intolerable falta de respeto a las mujeres".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, la líder socialista ha recordado que el IAM ha estado "siempre liderado por mujeres" y ha afeado el nombramiento de Emmanuel Toro como coordinador provincial del organismo en Sevilla.

Asimismo, Montero ha sostenido que esta designación supone para Moreno "un paso más en su camino y el del PP hacia la ultraderecha".