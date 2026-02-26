Moreno afea al PSOE su "incoherencia" de defender servicios públicos mientras la Diputación de Sevilla "cierra" un IES

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido lug - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este jueves la "incoherencia" que, en su opinión, protagonizan los socialistas andaluces porque, mientras se les "llena la boca siempre hablando de los servicios públicos", la Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE que lidera Javier Fernández, ha decidido "cerrar" el instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Híspalis' en la capital andaluza.

Juanma Moreno ha realizado estos comentarios en el transcurso de su réplica a la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

El presidente de la Junta ha afeado a la también vicesecretaria general del PSOE-A que "se le llena la boca siempre hablando de servicios públicos, pero cuando llega" el PSOE a los gobiernos aplica "tijeras" y "recortes y despidos", como "hicieron en la sanidad, en la educación y en la dependencia" cuando gobernaban en Andalucía, le ha reprochado a María Márquez.

Moreno se ha referido entonces al caso del IES 'Híspalis', un "servicio público" ubicado en "un barrio como Pino Montano", en Sevilla, y ha preguntado a la portavoz socialista si es que para ella dicho centro educativo "no es servicio público".

El presidente le ha indicado que esta mañana ha escuchado a los profesores y a los alumnos de dicho instituto "pidiendo que la Diputación de Sevilla" no lo cierre, porque el gobierno de dicha administración, que es del PSOE, "ha decidido cerrarlo para darle otro" uso.

Moreno ha subrayado que, frente a ello, el Gobierno que él preside, que "sí apuesta por los servicios públicos y los defiende", está "dando soluciones a un problema que ha creado una instancia y una institución gobernada por los socialistas".

Además, ha advertido a María Márquez de que, "a la misma hora" que "la Diputación socialista de Sevilla cerraba un centro de referencia en un barrio tan importante como Pino Montano", la Junta de Andalucía estaba adjudicando 12,4 millones de euros para dos obras de centros públicos en un municipio socialista" como Dos Hermanas.

Moreno ha concluido preguntando a la portavoz del PSOE-A en el Parlamento "cómo le van a votar" los andaluces a los socialistas si representan "la incoherencia más absoluta".