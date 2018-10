Moreno apela al voto útil por el "cambio razonable y moderado"

Actualizado 26/02/2015 13:49:30 CET

Está convencido de que no habrá 'cara a cara' con Susana Díaz y la acusa de "apropiarse" y "utilizar partidistamente" el 28F

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha apelado este jueves al "voto útil y práctico" que supone apostar por el "cambio razonable y moderado" que propone su partido frente a la "trampa del populismo" y los "cócteles de izquierda" que pretenden convertir a la comunidad en un "laboratorio ideológico".

Así lo ha dicho durante el turno de preguntas del desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Sevilla, donde ha mostrado su "máximo respecto" a todas las fuerzas políticas pero donde también ha advertido de que votar a "partiditos pequeños" como Podemos o Ciudadanos, por ejemplo, puede servir para "arrancar de la abstención" a algunos indecisos pero no va para transformar Andalucía.

"Que nadie caiga en la trampa del populismo electoral. No se trata de izquierda o derecha, sino de quién es capaz de liderar un proyecto de futuro para Andalucía", ha avisado al respecto.

Moreno ha considerado que la formación liderada por Albert Rivera es "un proyecto importado", ajeno a la realidad de Andalucía y cuyo candidato a estas elecciones autonómicas ya ha dicho "que, si tiene que pactar, optaría por el PSOE-A antes que por el PP-A". "Por tanto, no representa cambio alguno", ha apostillado para volver a apelar al voto útil.

Tras insistir en que "el único partido que puede transformar Andalucía es la opción mayoritaria del PP-A", se ha referido a Podemos como un proyecto de "dudosa viabilidad" al no tener tampoco ninguna experiencia de gestión. Además, sobre la posibilidad de que la el PSOE-A pueda pactar con la formación de Pablo Iglesias, ha señalado que no le "extrañaría nada" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "le abriera las puertas de la Junta a una fuerza como Podemos con tal de mantenerse en el poder". "Que no le quepa duda a nadie", ha remachado.

CONTRA EL PATRIOTISMO DE CARTÓN PIEDRA

Durante su intervención inicial en este acto, el líder del PP-A ha insistido en que su partido es sinónimo de un "cambio moderado y razonable" en Andalucía y el único que existe ante la alternativa de, bien "seguir como siempre", bien "convertir a Andalucía en laboratorio de pruebas y aventuras ideológicas".

Tras mostrarse convencido de que tan sólo "quedan 24 días para que comience esa nueva Andalucía" en la que el PP-A va a "construir un futuro mejor" porque "sabe gestionar y mejorar la vida del conjunto de la sociedad", ha recalcado que su programa de gobierno es "muy ambicioso y con un nuevo estilo que implica no sólo nuevas políticas sino cambios también en las formas", ya que eso es un "compromiso personal" que tiene mucho que ver con su forma de ser y ver la vida.

Según ha expuesto, él no cree que nadie, "por mucho respaldo que tenga en urnas, pueda tener todas las soluciones" sin escuchar a los demás. "No creo que porque se gane la Presidencia de la Junta se tenga un visado para no escuchar a los ciudadanos durante cuarto años, no creo que gobernar mejor sea mandar más ni que ser presidente te impida ver la realidad o no reconocer errores", ha dicho en alusión a Díaz aunque sin nombrarla.

Sí la ha mencionado expresamente después para afearle su "patriotismo de cartón piedra" con el que ha "traicionado las ansias de progreso" de toda una comunidad. Ante ello, ha asegurado que él no va a "traicionar a Andalucía" ni se va a ir de la comunidad "sea cual sea el resultado de las elecciones" del 22 de marzo. "Todo mi empeño está en remover todos los obstáculos que han lastrado a esta tierra", ha añadido.

En este contexto, se ha referido a la celebración este sábado del Día de Andalucía y ha acusado a Díaz de "apropiarse" del 28F y de no haber tenido el suficiente "mimo" a la hora de programar los actos institucionales de este día, que este año coinciden con la precampaña electoral.

"Lo lógico, lo estético y lo recomendable es que todos los actos institucionales se hagan con exquisito mimo y con exquisita prudencia para que haya un principio de neutralidad en el Gobierno de Andalucía. Creo que eso no se está dando y lo estamos viendo durante toda la precampaña, donde se aprueban todas las semanas nuevos planes que se desempolvan y se vuelven a presentar, y hemos visto incluso como cuelan en la declaración institucional del 28F el lema de campaña del PSOE-A", ha esgrimido el líder del PP-A para tachar esta actitud de "abuso de poder" con "claras intenciones partidistas".

SIN 'CARA A CARA'

De otro lado, y cuestionado sobre los 'cara a cara' que ha pedido públicamente a Díaz, Moreno se ha mostrado convencido de que al final no habrá un debate a dos con la presidenta de la Junta porque "no quiere".

Aunque la ha vuelto a retar a confrontar con él sus respectivos programas electorales, ha dicho que es "absolutamente evidente" que no lo aceptará porque es "consciente de que no saldría bien parada y prefiere evitarlo" con cualquier tipo de "excusas".

Moreno ha aprovechado para decir que le parece "sinceramente vergonzoso" que la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA), por "decisiones políticas" de los equipos directivos, "hayan hurtado a los andaluces de la posibilidad de un 'cara a cara' entre los dos únicos partidos que pueden gobernar en Andalucía".