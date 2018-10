Moreno: "Rajoy no me quita visibilidad, la añade"

Actualizado 26/02/2015 12:29:27 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le quita "ninguna visibilidad" como líder de la oposición sino que se la "añade" y también ha señalado que no ve al expresidente de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, "con interés" de estar presente en el Gobierno que él conforme tras el 22 de marzo.

Así lo ha dicho durante el turno de preguntas del desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Sevilla tras ser cuestionado por las declaraciones de la presidenta andaluza, Susana Díaz, acerca del Debate del Estado de la Nación y por si cree que Arenas le hace sombra en el PP-A.

Respecto a la primera pregunta, Moreno ha advertido de que la actitud del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "se aleja mucho de lo que los ciudadanos esperan de un candidato a la Presidencia del Gobierno de una nación tan importante como la española" porque, en lugar de ver "propuestas e ideas", lo que pudieron extraer de sus palabras fue la "enorme influencia de otras fuerzas políticas".

"Yo vi al señor Sánchez más pendiente de lo está pasando en su ala izquierda y en sus divisiones internas y hablando más de cara a la galería para contentar a los propios que en un proyecto de gobierno", ha recalcado el 'popular', que ha confrontado la fortaleza y solvencia del discurso de Rajoy con el de "un candidato que no sé si llegará algún día ni siquiera a ser candidato a la Presidencia del Gobierno visto su enfrentamiento con la señora Díaz".

Además, sobre las críticas de la presidenta de la Junta acerca de que Rajoy parecía más bien el líder de la oposición en Andalucía que el presidente del Gobierno, Moreno ha subrayado que no le quita "ninguna visibilidad" sino que se la "añade" y que para él es un "privilegio" que venga a la comunidad. "Es un presidente que se ha comprometido permanentemente con Andalucía y lo ha demostrado no con palabras sino con hechos, con 21.000 millones de auxilio financiero", ha recordado.

Para el candidato del PP-A, por tanto, "es una fortuna poder contar con Rajoy" y "la pena" es que Díaz "no hable de Andalucía" y se dedique, por contra, a hacerle la oposición al Gobierno de la Nación. Moreno cree que lo hace porque "no tiene ni una sola idea ni proyecto" y porque su subconsciente la traiciona, ya que "está pensando en lo que está pensando".

CAMINOS DIFERENTES

Respecto a si Javier Arenas --que no estaba presente en el desayuno-- le hace sombra, Moreno ha dicho con sorna que la única sombra que tiene siempre, aunque pocas veces lo acompañe a actos públicos, es la de su mujer, que es a la única que mira y aún se sigue poniendo "nervioso".

Tras esta broma, ha definido a Arenas como "un gran dirigente de talla nacional" y como la persona que ha conseguido "algo histórico como ganar las elecciones en Andalucía" y le ha expresado, por tanto, su "máxima admiración y respeto".

"Y desde esa admiración y respeto digo que Javier Arenas tiene un camino y yo tengo otro, es lógico ¿no? Él colabora permanentemente en lo que yo estimo que es necesario, pero lo hace siempre con la máxima lealtad y prudencia. Así que no tengo tutelas ni sombras de nadie", ha aseverado.

Es por eso por lo que ha dicho que no ve a Arenas "con interés" en formar parte del Gobierno que, según ha dicho convencido, va a conformar después del 22 de marzo cuando gane las elecciones aunque sea por un voto. "Yo no veo a Arenas, no por voluntad mía, que me parece que es una de las personas con más talento, capacidad y experiencia a nivel andaluz y nacional, pero yo no veo ahora mismo a Javier Arenas con interés en estar en un gobierno conmigo. Él está en otras cosas, en una proyección nacional, y tiene otros objetivos políticos que creo que no son ese", ha zanjado.

Sobre si cree que conseguirá alcanzar al menos los 50 diputados que consiguió el PP-A en las pasadas elecciones, ha avisado de que "el momento político es otro" que el de 2012, cuando había una oleada contra el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se estaba "en el epicentro de una grave crisis social y económica" y cuando "no habían aparecido fuerzas políticas nuevas que han emergido con fuerza y están trastocando el panorama político".

Con todo, Moreno ha dicho que "aspiro a ganar" y que sabe que si gana aunque sea por un voto va a "hacer el discurso de investidura" porque los andaluces "no van a tolerar", por segunda vez, que "sus preferencias no sean respetadas en estas elecciones". "Por eso, si yo gano las elecciones, yo voy a ser presidente de la Junta", ha concluido.