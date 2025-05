Moreno cifra "en más de 1.000 millones" el impacto de una Feria de Sevilla "que rompe fronteras"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (c) pasean por la Feria de Abril.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (c) pasean por la Feria de Abril. - Joaquin Corchero - Europa Press

"Entre el cante y el baile, se me da mejor lo segundo; el compás tampoco se me da mal"

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado "en más de 1.000 millones de euros" el impacto de la Feria de Sevilla, "no sólo en el ámbito local sino en toda Andalucía", sin olvidar la "proyección al mundo" de un evento "que rompe fronteras".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras pisar por primera vez este real en 2025, "satisfecho y muy orgulloso", en una feria "que, como saben, vuelve al formato habitual anterior", dado que ha comenzado un lunes y no un sábado, después de la consulta popular realizada por el Gobierno local el pasado año.

"Esta semana hemos recibido a casi seis embajadores de países de muy distintas procedencias --Asia, América o Europa-- porque hay muchos de esos ciudadanos que han venido a una feria que rompe fronteras y que supone un motor económico para la ciudad y toda Andalucía", ha añadido Moreno.

En ese clima cordial, el presidente andaluz, preguntado acerca de si se le da bien el cante y el baile, ha bromeado al respecto y ha asegurado que "entre lo uno y lo otro, se me da mejor lo segundo". "Las palmas, ha añadido, no se me da tampoco mal, tengo cierto compás".

Por último, Moreno ha animado a andaluces y visitantes a disfrutar de la Feria, "pero siempre, eso sí, con responsabilidad, con sentido común, que no haya ningún tipo de incidentes ni de altercados, que eso es lo que tenemos que evitar en cualquier tipo de concentración de esta naturaleza".

"Decenas de miles de personas nos van a visitar a lo largo de esta semana, y vienen, precisamente, acudiendo a la llamada de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, gastronomía y alegría, y que van a suponer un impacto importantísimo para la ciudad de Sevilla y para el conjunto de Andalucía y de España", ha concluido.