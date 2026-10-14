Moreno pide "no perder el compromiso colectivo" contra el bullying en el primer aniversario de la muerte de Sandra Peña

Archivo - El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a la madre de Sandra Peña, en una concentración contra el bullying. A 02 de mayo de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha llamado este martes a "no perder nunca el compromiso colectivo" en la lucha contra el bullying coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima presuntamente de acoso escolar.

"Hoy se cumple un año de la trágica pérdida de la joven sevillana Sandra Peña. Su muerte zarandeó las conciencias y despertó una emotiva ola de solidaridad. No perdamos ese compromiso colectivo nunca", ha publicado Moreno en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Junto a ello, el jefe del Ejecutivo andaluz traslada un "cariñoso recuerdo a su memoria" y un "fuerte abrazo" a los padres de Sandra Peña, "que siguen luchando cada día contra el bullying".

Una de las últimas novedades del caso fue el reciente archivo de la querella penal interpuesta por los padres contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida", si bien remarcaba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".

Ahora la familia queda a la espera de la vía civil y reclama una sanción "ejemplarizante" por parte de la Junta de Andalucía, que debe decidir si retira el concierto al centro educativo en caso de acreditar infracción muy grave. Además están pendientes las conclusiones por parte de la Fiscalía de Menores de Sevilla sobre las tres menores investigadas por un presunto caso de bullying a Sandra.