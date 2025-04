Moreno, sobre la posibilidad de que la Audiencia lleve al TJUE los ERE: "Movimiento audaz y valiente"

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este martes que la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Sevilla lleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las condenas en el caso de los ERE sería un movimiento "audaz y valiente".

Durante un coloquio posterior a su intervención en el foro 'La España vertebrada' del diario 'El Mundo', celebrado en Málaga, Juanma Moreno se ha pronunciado a raíz de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de las nuevas sentencias fruto de la decisión del TC de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, haya dictado una nueva providencia en la que marca los días 24 y 29 de abril y 13 de mayo para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el asunto ante el TJUE.

Moreno ha considerado que el TC se "excedió" en su decisión sobre las condenas, sobre todo, porque "no es un tribunal de casación". ha manifestado que las personas que resultaron condenadas en el caso de los ERE fueron juzgadas "con todas las garantías judiciales de nuestro estado de derecho, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, y después ratificado por el Tribunal Supremo".

"Por tanto, no tiene ningún sentido una revisión como la que se ha hecho por parte del Tribunal Constitucional, primero, porque no es su papel, y segundo, porque no hay argumento para que eso se haya hecho", ha indicado Moreno, quien ha expresado que entiende el "movimiento" de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la posibilidad de llevar el asunto al TJUE.

"Un movimiento, no solamente audaz, sino al mismo tiempo, muy valiente", ha apuntado el presidente andaluz, recordando que no hay precedentes de algo así en España.

Ha indicado que la sociedad andaluza "acogió con enorme estupor" la decisión del TC sobre las condenas porque no fue entendida y, a día de hoy, "ni está justificada en términos jurídicos, ni en términos políticos". "Se intentó dar carpetazo a una de las etapas más oscuras y negras que ha tenido Andalucía, que ha sido la vinculada a la corrupción socialista", ha apuntado.