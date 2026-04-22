Moreno valora "los más de 1.000 millones" de euros de impacto de la Feria de Sevilla y los tres millones de visitantes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela (d), pasean por la Feria de Abril. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, ha valorado "los más de 1.000 millones de euros" de impacto económico de la Feria de Abril de Sevilla, así como sus tres millones de visitantes.

Así lo ha asegurado el presidente andaluz en una atención a los medios en el Real antes de acudir a diversas recepciones y donde ha expresado su felicidad por estar un año más en esta cita, "uno de los exponentes culturales de tradición más importantes que tenemos en Andalucía y con más proyección internacional".

Al margen de su importancia en el ámbito económico, con la generación de cientos de puestos de trabajo, Moreno ha destacado que la Feria "forma parte de nuestra riqueza cultural y nuestra manera de ser". Además, "son puntos de colorido, positividad y de alegría; también de encuentro, donde uno puede encontrarse con amigos, con personas que hace tiempo que no ve e incluso con una exnovia o exnovio", ha bromeado al respecto.

Por último, Moreno se ha mostrado muy contento con esta cita anual en el Real de Los Remedios y ha deseado que todos los acontecimientos vayan produciéndose "con normalidad", que no haya ningún tipo de incidente y "que disfrutemos todo de la Feria con absoluta tranquilidad".