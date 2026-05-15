Moreno ve una "vergüenza" que el Puente del Centenario se vea afectado por una "trama de corrupción"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en su último acto en Sevilla en unos de los barrios más populares de la capital Hispalense. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía ( - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado este viernes una "vergüenza" la paralización de las obras de mejora del Puente del Centenario de Sevilla y que "encima esté sujeto a investigaciones judiciales por culpa de una trama de corrupción", en referencia a los casos Koldo y Ábalos.

En un acto en el último día de la campaña electoral por el 17M, en el barrio de Sevilla Este de la capital, Juanma Moreno ha destacado que a la ciudad y la provincia "le ha ido bien" con su gobierno con este Gobierno", porque "ha salido del inmovilismo y vive un dinamismo económico reconocido".

Ha citado 12.400 empresas más, 12.667 nuevos autónomos y 116.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, además del liderazgo exportador de Sevilla en Andalucía, con sectores como agricultura, turismo, nuevas tecnologías y aeroespacial: "No solamente exportamos naranjas, exportamos aviones, drones y mucha tecnología de última generación".

En servicios públicos, ha señalado "más hospitales, centros de salud, un 26% más de profesionales sanitarios, 13 nuevos centros educativos, 1.371 docentes más, mejores sueldos y autoridad para el profesorado, y un 57% más de beneficiarios en dependencia".

También ha recordado realidades como el Hospital Militar, el tranvía de Alcalá, que "a finales de este año va a entrar en funcionamiento", el Estadio de la Cartuja, la Ciudad de la Justicia y la ejecución de la Línea 3 del Metro, prevista hasta el Hospital de Valme.

Frente a ello, ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez" en Sevilla y ha enumerado "tres kilómetros y medio de autovía en ocho años, cero metros de Cercanías, cero metros de tren de media distancia", ninguna ampliación relevante del aeropuerto, ninguna obra hídrica estatal y "nada de nada" en la SE-40, según ha dicho.

Ha situado como una prioridad si sigue como presidente "conectar Torreblanca y Sevilla Este directamente con el Aljarafe", y que no dejarán de reclamar al Gobierno central la conexión de Sevilla con el aeropuerto a través de un tren de cercanías.

Ha expuesto que la Junta hizo el proyecto y se remitió al Gobierno central, que ha hecho con él "lo que sabe hacer perfectamente, al cajón".