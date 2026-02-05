Muere en el hospital el herido en el incendio de una vivienda de Pagés del Corro en Sevilla

Imágenes de los bomberos en el incendio que se producía este lunes 2 de febrero en un piso de Pagés del Corro. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 31 años que permanecía hospitalizado tras resultar herido grave en el incendio, este lunes, de una vivienda de Pagés del Corro ha fallecido. La víctima había ingresado en la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla en estado muy grave, tal como publica Diario de Sevilla y han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

El varón afectado por el fuego fue trasladado a dicho centro hospitalario tras ser estabilizado de sus heridas. En el lugar del suceso, junto a bomberos, intervinieron efectivos de Policía Local, Policía Nacional, 061 y Protección Civil.

El 112 había recibido la primera llamada alertando del fuego a las 9,30 horas de este lunes. Se trataba de un corral de vecinos ubicado junto al antiguo mercado de Triana, en el número 11 de Pagés del Corro.