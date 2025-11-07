Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor (Sevilla)

Localización del accidente que ha costado la vida a un joven de 19 años en Isla Mayor (Sevilla) - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta registrado a última hora de este jueves 6 de octubre en el municipio de Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso de socorro recibido sobre las 21.50 horas alertaba sobre un accidente entre un coche y una moto en la carretera A-8053.

Acto seguido se activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados, nada se pudo hacer por salvar la vida de un joven de 19 años que falleció en el lugar de los hechos tras recibir asistencia pero sin traslado hospitalario.