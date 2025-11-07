Herido grave el conductor de un vehículo tras salirse de la vía a la altura de Canjáyar (Almería)

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor de un vehículo ha resultado gravemente herido este viernes después de sufrir un accidente al salirse de la vía cuando circulaba por la A-384 a su paso por el término municipal de Canjáyar (Almería).
Según ha explicado a Europa Press una portavoz del servicio coordinador de emergencias 112 Andalucía, fue poco antes de las 12,30 horas cuando un alertante avisaba del accidente sufrido por el vehículo, que al salirse de carretera sobre el kilómetro 106 ha impactado contra un cerro.
Así, se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y 061, que ha desplazado un helicóptero para proceder al traslado de la persona herida hasta un centro hospitalario.