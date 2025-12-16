Muere un motorista tras colisionar con un vehículo en el Puente del Cristo de la Expiración de Sevilla

Accidente de tráfico en el Puente del Cristo de la Expiración de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico este lunes en el Puente del Cristo de la Expiración. El siniestro ha tenido lugar a las 9,05 horas como consecuencia de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y ha activado desvíos en el tráfico de la zona sentido entrada a la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en una publicación en redes sociales.

Se trata del segundo accidente mortal en la ciudad en los últimos días, después de que en la noche de este domingo un motorista de 47 años perdiese la vida tras perder el control de su vehículo en el Puente de San Bernardo.