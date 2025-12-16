Hoteleros y entidades lamentan la muerte del director del Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, Nacho Ansó Armendáriz

Accidente de tráfico en el Puente del Cristo de la Expiración de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Hotel NH Plaza de Armas y vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Nacho Ansó Armendáriz, ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en el Puente del Cristo de la Expiración en Sevilla.

En un comunicado, la AHS ha lamentado la pérdida de una persona "muy conocida y querida en el sector turístico en general y hotelero en particular, con un carácter que lo hacía muy cercano y que todos apreciaban".

En este sentido, su presidente, Manuel Cornax, ha manifestado su pesar "por la pérdida de un gran profesional de la hotelería en Sevilla, pero sobre todo de una gran persona".

Otras entidades de la ciudad como el Sevilla FC han transmitido sus condolencias. En una publicación en redes sociales, han agradecido "su trato siempre exquisito y su cariño hacia el club".

En esta línea, también se han sumado otros equipos de fútbol de todo el territorio como el Cádiz CF, el Club Atlético Osasuna, la Real Sociedad o el RCD Espanyol.

Ansó, de 53 años, llevaba en Sevilla desde el año 2004, cuando fue nombrado director del Hotel NH Plaza de Armas, en el que estuvo hasta el año 2012. En ese año se inaugura el que ahora es Hotel NH Collection Sevilla, del que se hace cargo hasta el año 2024, fecha en la que vuelve a dirigir el Hotel NH Plaza de Armas, donde actualmente ejercía de director.

El accidente ha tenido lugar en la mañana del martes cuando la motocicleta que conducía ha colisionado con un vehículo en el Puente del Cristo de la Expiración a las 9,05 horas. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.