Muere una persona tras volcar un turismo en la SE-9024 a su paso por Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida en la tarde de este sábado tras volcar un turismo en la carretera SE-9024 a su paso por el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso ha ocurrido en la zona de La Corchuela, en la SE-9024, cuando un ciudadano ha llamado al 112 para informar de un vehículo que había volcado y había caído por un desnivel; en el aviso se indicaba, además, que podía haber alguien atrapado.

La entidad 112 ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Finalmente, fuentes oficiales del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso.