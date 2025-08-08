Muñoz critica "reducción" en la plantilla de Policía Local y pide a Sanz "centrarse en los problemas de Sevilla"

Archivo - Policías locales durante un corte de tráfico. Imagen de recurso. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado sobre el "deterioro de la seguridad en Sevilla como consecuencia directa de la disminución de la plantilla de la Policía Local desde que José Luis Sanz es alcalde".

Según ha explicado Muñoz en una nota de prensa, los datos oficiales del Ayuntamiento reflejan una "reducción clara" de efectivos. En el presupuesto de 2023 se contemplaban "1.023 policías locales, en el de 2024 la cifra descendió a 1.000, y en el presupuesto de 2025 se contabilizan únicamente 987 agentes", ha apostillado.

En este contexto, el portavoz ha manifestado que el descenso "va de la mano con el tiempo de alcalde de Sanz", quien está haciendo "justo lo contrario de lo que prometió a los sevillanos", ha afirmado.

Por el contrario, el portavoz socialista ha destacado el refuerzo de la Policía Nacional en la ciudad, "ejemplificado en la incorporación, solo en la última semana, de 132 nuevos agentes, dentro de la tendencia creciente de los últimos años".

Finalmente, Muñoz ha reprochado al alcalde que "prefiera confrontar una y otra vez con el Gobierno de España en lugar de centrarse en resolver los problemas domésticos" y ha reclamado que se actúe para "recuperar y reforzar la plantilla de la Policía Local, como demanda la ciudadanía".