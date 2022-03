Muñoz sobre la línea 3 para Sevilla: "No quiero ni pensar que ahora haya dudas sobre la financiación autonómica"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha insistido este martes en que "seguimos esperando" a que en la próxima reunión de las tres administraciones --local, autonómica y estatal-- para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro, la Junta de Andalucía "ponga el marco presupuestario que garantice la financiación" para empezar con las obras entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, sobre todo, ha enfatizado, después de que las "dudas iniciales" sobre la aportación del Estado quedaran "disipadas" por las ministras de Transportes y de Hacienda.

En declaraciones a los medios tras la presentación de una acuerdo con la Fundación MAS, Muñoz ha salido al paso de la información adelantada por ABC en la que se apunta a que la línea 3 del Metro no es posible abordarla, entre otros motivos, sin el concurso de la iniciativa privada: "No quiero ni pensar que ahora vaya a ver dudas con respecto a la financiación autonómica". La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya anunció que su departamento había pedido información al Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez sobre los préstamos disponibles en el programa de fondos europeos Next Generation "como vía de financiación del proyecto" de la línea 3 del suburbano.

Fuentes de la Consejería de Fomento confirman que esa información solicitada al Gobierno central en la última de las reuniones celebradas no se ha recibido por el momento. La reunión que estaba prevista para el viernes de la semana pasada (25 de marzo, en plena negociación de un acuerdo con el sector mayoritario de los transportistas a fin de acabar con las protestas del sector) no llegó a producirse. El alcalde de Sevilla ha señalado que ha pedido a la consejera de Fomento "volver a reunirnos" y ha apuntado: "Espero que esas dudas --sobre la financiación autonómica-- queden disipadas por la Junta". "Sevilla no va a ser menos que Málaga y Granada", ha sentenciado.

En esta línea, el secretario general del PSOE en Andalucía y antecesor en la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno de "quedarse en la foto y en la propaganda" en contraposición, a su juicio, con el Gobierno de España que "se compromete a aportar la mitad del presupuesto para el Metro de Sevilla". En un mensaje en su perfil personal de una red social recogido por Europa Press, Espadas ha sostenido que "siempre ocurre lo mismo, el PSOE sí apuesta por Andalucía mientras el PP engaña y se burla de Andalucía y de Sevilla".