Muñoz pide a al alcalde de Sevilla que se ponga "del lado de los vecinos" con los cortes de luz a 40 grados

Muñoz apoya a los vecinos de Torreblanca en una concentración de protesta por los continuos cortes de luz en el barrio en plena ola de calor - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que se ponga del lado de los vecinos, "no se quede callado" y trabaje junto a la Junta de Andalucía y Endesa en soluciones estables y duraderas para los "insoportables" cortes de luz que llevan semanas sufriendo varios barrios en plena ola de calor.

"Es una cuestión de derechos humanos", ha afirmado después de apoyar a los vecinos de Torreblanca en la concentración organizada por la Plataforma Cortes de Luz Torreblanca, una de las barriadas más afectadas por este problema. En este contexto, Muñoz ha invitado a Sanz a "ejercer el liderazgo que le corresponde" y a "abandonar su pasividad ante la crisis estructural de los cortes de luz que sufren barrios de Torreblanca, Polígono Sur, Tres Barrios, Palmete, San Pablo, San Jerónimo o la barriada de Elcano, entre otros", señala en una nota de prensa.

Muñoz ha tildado la situación de "inadmisible" y ha alertado del peligro de que se produzca un "estallido social" debido al hartazgo de unos vecinos que comprueban cada año que se repite el mismo problema. El portavoz socialista ha incidido en el grave impacto que la falta de suministro tiene sobre la salud, el bienestar y la dignidad de las familias sevillanas.

"Se está condenando a miles de personas a condiciones indignas e infrahumanas. Es como si hubiera barrios de segunda, de tercera y que ni siquiera importan", ha lamentado. Asimismo, Muñoz se ha posicionado del lado de los vecinos y ha asegurado que "el fraude de unos pocos no puede seguir siendo la excusa para mantener una infraestructura obsoleta que condena a bloques enteros".

El portavoz socialista ha insistido en señalar que "las soluciones aplicadas hasta ahora" como la instalación de nuevos transformadores, han demostrado "ser un fracaso" porque "el problema se repite una y otra vez". Por ello, Muñoz ha exigido a Endesa que garantice el mantenimiento de la infraestructura y se hagan inversiones efectivas para modernizar la red y que las soluciones sean duraderas.

"El alcalde debe decidir de qué lado está. Tiene que dar la cara por sus vecinos y ser parte de la solución", ha afirmado Muñoz. En este contexto, Muñoz también ha reclamado a Sanz que "no se quede callado como hace habitualmente cuando los problemas dependen de la Junta de Andalucía" y exija soluciones efectivas para que estos vecinos dejen de vivir en "condiciones indignas".