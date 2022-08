Muñoz prevé iniciar en septiembre una ronda de contactos con los grupos políticos para el presupuesto de 2023

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, prevé iniciar en septiembre una ronda de contactos con los partidos políticos con representación en la Corporación local, para abordar el proyecto presupuestario municipal de 2023, que constituiría el último presupuesto del actual mandato en un año marcado por la celebración de las elecciones municipales en primavera.

"En septiembre tenderé la mano a los grupos políticos para intentar sacar adelante unos presupuestos para 2023 que permitan que por ser año electoral no se pierda el ejercicio casi al completo. Creo que es responsabilidad de todos y todas. Los ciudadanos no entenderían que al menos no lo intentáramos", ha dicho el alcalde.

El Ayuntamiento de Sevilla, recordémoslo, cuenta en 2022 con un presupuesto municipal de 1.072 millones de euros en su cifra consolidada, es decir la corporación local más sus entes satélite, lo que equivale a un crecimiento del cinco por ciento con respecto a 2021, aprobado el pasado mes de diciembre de 2021 gracias a un pacto entre el PSOE, que gobierna en minoría, con los ediles de IU y de Podemos. En paralelo, la edil no adscrita se abstuvo y PP, Cs y Vox votaron en contra.

El actual presupuesto municipal fue el último aprobado por el socialista Juan Espadas como alcalde, antes de renunciar a dicho cargo y abandonar la esfera municipal para centrarse en su papel de secretario general del PSOE andaluz y entonces candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Tras ello, la Alcaldía recayó en Antonio Muñoz, proclamado el pasado 3 de enero como nuevo regidor tras haber dirigido las áreas de Turismo, Cultura y Urbanismo.

Ahora, el Área de Hacienda del Ayuntamiento trasladará a todos los grupos políticos un modelo de Presupuestos para 2023 que permita "reforzar los servicios públicos" e incrementar las inversiones "y con los que el Ayuntamiento de Sevilla pueda adoptar medidas que contribuyan a afrontar los grandes desafíos que tenemos como ciudad, como son la inestabilidad económica provocada, entre otras cuestiones, por la inflación y la necesaria lucha contra el cambio climático", según ha explicado el alcalde.