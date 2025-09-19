Muñoz (PSOE) asegura que el aeropuerto de Sevilla "ya se amplió" y que "las instalaciones son adecuadas para su demanda"

Archivo - El ex alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Sevilla y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este viernes que el aeropuerto de Sevilla "ya tuvo una ampliación de la que todos los usuarios nos beneficiamos", en referencia a la realizada en el año 2022, y en este sentido, ha considerado que, "ahora mismo las instalaciones son adecuadas a la demanda" del espacio.

Así lo ha resaltado Muñoz en declaraciones en el programa 'Mediodía, Sevilla' de Canal Sur Radio y recogidas por Europa Press, donde también ha destacado que las actuales inversiones contemplan "inversiones anexas" a la terminal, aunque ha subrayado que la capital de Andalucía "siempre debe de tener un trato en los presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos generales del Estado de acuerdo con el tamaño de la ciudad".

Por otro lado, Muñoz se ha referido a la causa de la parcela de Emvisesa en Pino Montano que investiga la Unidad Central Operativa (UCO). Según ha incidido, tras actualizar los datos, "vimos que no hay nada, nada que pueda parecerse a un delito o algo grave, se lo puedo asegurar".

En este sentido, ha señalado que "fue una parcela que se sacó a subasta para arrendamiento y hubo una única licitadora". Sobre la adjudicación, ha aclarado: "Yo no puedo responder a eso. A veces, muchas veces, los concursos quedan desiertos. A veces hay una sola oferta, a veces puede haber tres, a veces puede haber diez. Pero en este caso hubo una oferta y se le adjudicó por encima del precio, no estaba por debajo".

Además, el portavoz socialista se ha referido a la gestión del Ayuntamiento en la puesta de Toldos de la Avenida de la Constitución y del episodio de gripe aviar que cerraba varios parques de la ciudad hispalense como ejemplos de "una gestión deficiente y falta de previsión por parte del gobierno municipal".