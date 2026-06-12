Muñoz (PSOE) defiende un modelo de ciudad basado en los barrios para preservar la identidad de Sevilla

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en una presentación en Madrid - PSOE

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha propuesto este jueves, 11 de junio, en relación con el modelo urbano de la capital andaluza una construcción "desde sus barrios, con servicios de proximidad, espacio público cuidado, vivienda, movilidad peatonal, cultura de barrio y derecho a permanecer".

Así lo ha destacado Muñoz en su participación en la presentación del libro 'Los barrios del buen vivir', de la arquitecta Izaskun Chinchilla, en la Casa de la Arquitectura de Madrid.

En este sentido, ha reivindicado los barrios como el gran reto urbano de Sevilla y como el espacio donde se decide el futuro de la ciudad.

El portavoz socialista ha advertido de que uno de los principales desafíos que afronta Sevilla es "convertirse en una ciudad cada vez más estandarizada, más parecida a otros destinos urbanos o turísticos y menos reconocible para quienes la habitan".

Al hilo, ha defendido la necesidad de recuperar el barrio como unidad real de análisis e intervención urbana y ha reivindicado el buen vivir como modelo de futuro para Sevilla.

Muñoz ha señalado que el debate planteado por Izaskun Chinchilla en 'Los barrios del buen vivir' supone "un aire fresco" para quienes han tenido responsabilidades de gestión pública, porque "obliga a revisar inercias, cuestionar modelos consolidados y pensar cómo aplicar esas reflexiones a ciudades como Sevilla".

Muñoz intervino en una mesa redonda junto a la autora, Izaskun Chinchilla; Mónica Escudero, editora y coordinadora de equipo en El Comidista; y Juan Elvira, arquitecto, profesor y director del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAM.