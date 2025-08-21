Muñoz (PSOE) denuncia la situación de "insalubridad" del Polígono Sur (Sevilla): "Hay barrios de primera y de tercera"

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha denunciado la situación de "insalubridad" que vive el Polígono Sur de Sevilla y que "se agrava en el caso de la barriada de Martínez Montañés". Así, ha asegurado que "es evidente, a estas alturas del mandato, que hay barrios de primera y barrios de segunda, incluso algunos de tercera como es el caso del Polígono Sur"

Según ha comentado Muñoz tras una visita a la zona este jueves, "la basura se ha ido acumulando durante diez días en las calles". Además, ha recordado "la promesa del alcalde en torno a la limpieza pública de la ciudad" y ha insistido en que es "un incumplimiento más que se hace muy evidente en barrios como el Polígono Sur, donde la degradación lejos de disminuir ha ido aumentando en los últimos meses".

Según la nota emitida por el grupo socialista, los vecinos del lugar han comentado al portavoz que la situación este mes de agosto se ha vuelto "insostenible", pues las altas temperaturas registradas han "descompuesto las basuras y favorecido la proliferación de ratas en el barrio".

La formación ha exigido al gobierno municipal un plan de limpieza y mantenimiento que "garantice la igualdad de trato entre todos los barrios de Sevilla".