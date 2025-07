Muñoz reprocha a Sanz la falta de "refugios climáticos" en la ola de calor y Sanz estudiará si hubo incidencias

El portavoz socialista y el alcalde abordan además los cortes de luz coincidiendo con la nueva protesta de Barrios Hartos

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha avisado de que los centros deportivos anunciados como "refugios climáticos" para la anterior ola de calor estuvieron finalmente "cerrados", ante lo cual el alcalde ha defendido el dispositivo diseñado y ha asegurado que estudiará si hubo "alguna incidencia concreta".

En concreto, en el turno de preguntas y ruegos al Gobierno local, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha avisado de que ante la "alerta" oficial por altas temperaturas de aquellos días, el Gobierno local del PP anunció "a bombo y platillo" la apertura de cinco instalaciones deportivas cubiertas, en concreto los pabellones de Amate, Bellavista, Polígono Sur, Mar del Plata y Pino Montano, de 12 a 21 horas de lunes a sábado como "refugios climáticos"; así como la habilitación de once puntos de distribución de agua.

En ese sentido, más allá de lamentar que el citado plan no incluyese la apertura de dichos centros el domingo, Muñoz ha avisado de que aquellos días, el PSOE pudo comprobar que los citados espacios estaban "cerrados" y sus empleados municipales "no sabían nada" de las medidas especiales anunciadas; una situación que ha hecho extensiva a los puntos de abastecimiento de agua, de los que finalmente no se supo "nada", según ha destacado.

De este modo, el edil socialista ha reclamado al alcalde información concreta sobre los motivos por los cuales dichas medidas no fueron activadas pese a la "alerta" meteorológica.

DESPUÉS DE LA "OLA DE CALOR"

Frente a ello, el alcalde ha detallado el mencionado plan de apertura especial de 12 a 21 horas de los pabellones deportivos de Amate, Bellavista, Polígono Sur, Mar del Plata y Pino Montano, además de los once puntos de abastecimiento de agua; exponiendo que después de la mencionada "ola de calor" los citados centros recuperaron su horario habitual.

En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno local estudiará si hubo "alguna incidencia concreta". "Cualquier incidencia, investigaremos lo que pasó", ha enfatizado Sanz.

Ante ello, Muñoz ha avisado de que mientras los espacios anunciados como "refugios climáticos" estaban "cerrados", sucedieron nuevos fallos en el suministro energético en barrios como Torreblanca, Bellavista, San Jerónimo o Cerro Amate, marco en el cual los colectivos vecinales reclaman a Endesa mayores inversiones y la empresa conecta los fallos con las acometidas ilegales a la red eléctrica para plantaciones interiores de marihuana.

PROTESTA VECINAL Y DESALOJO

Al hilo, el debate plenario ha contado con el desalojo de varias personas que asistían como público a la sesión por sus protestas interfiriendo en la misma; coincidiendo con la nueva concentración de la plataforma ciudadana Barrios Hartos ante el Ayuntamiento una vez más por los repetidos cortes de electricidad en los barrios desfavorecidos.

El alcalde, ante ello, ha defendido que el Gobierno local ha firmado recientemente un convenio con Endesa para ceder suelos municipales para ubicar 12 nuevos centros de transformación en los barrios más afectados por la sobrecarga de la red derivada del fraude eléctrico y está "definiendo" nuevos espacios que ceder para la misma finalidad.