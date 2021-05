Muñoz subraya que se trabaja en alternativas de movilidad en Magdalena, que "invitará a estar" cuando se termine

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha subrayado este miércoles que tanto el área de Movilidad como desde la empresa municipal de transportes, Tussam, se trabaja para dar soluciones de Movilidad a la Plaza de la Magdalena, cuya remodelación hará que este espacio "invite a estar" en él, una vez que quede terminada la obra.

A preguntas de los periodistas, tras presentar en el Real Alcázar distintas iniciativas de rehabilitación, Muñoz señala que, en estos momentos, la actuación en esta céntrica plaza está pendiente de la colocación de elementos como el mobiliario urbano o la jardinería. "Se pueden hacer valoraciones sobre la zona ahora, pero son parciales".

Así, recuerda que, "frente a las críticas legítimas que cualquiera pueda realizar", la situación en la que se encontraba la plaza anteriormente, "que era un aparcamiento de motos y por donde se pasaba sin ningún atractivo que llamara a permanecer en ella", ha cambiado. "Antes no invitaba a estar y ahora, cuando se culmine, será un enclave donde se podrá estar y no sólo me refiero a tomar un café sin que invitará por su propio atractivo", sentencia.

En cuanto a la reordenación de la movilidad, insiste en que Tussam y Movilidad trabajan para "dar alternativas y especialmente a esas personas que pueden tener más impedimentos para llegar". "Vamos a trabajar para dar alternativas a las personas con más impedimientos o que llegan de barrios más lejanos", apostilla.