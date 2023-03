Muñoz valora la "participación" en la lista del PSOE para la Alcaldía de Sevilla y que "no ha habido ninguna fisura"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección por el PSOE a la Alcaldía, Antonio Muñoz, se ha mostrado "muy muy satisfecho" del resultado de la lista socialista de cara al próximo 28 de mayo en las elecciones municipales, de la que sale el actual delegado de Cohesión Social y Hábitat Urbano y del distrito Cerro-Amate, Juan Manuel Flores, y se incorpora la exdelegada de Igualdad, Juventud y distrito Norte Myriam Díaz, actual directora del Grupo Socialista. La candidatura será aprobada de forma inicial este lunes en la reunión del Comité Provincial del PSOE que se celebrará en Utrera y será aprobada de forma definitiva el sábado en el Comité Federal.

En declaraciones a los medios, Muñoz ha remarcado que el proceso ha estado marcado por "muchísima participación en las once agrupaciones" en las que "no ha habido ninguna fisura". Igualmente, el regidor hispalense ha subrayado que "después de ocho años de un equipo sólido, era normal que hubiera una buena parte de la candidatura que repitiese pero, no obstante, teníamos que incorporar savia nueva, que siempre viene bien a cualquier gobierno". El resultado final de la lista tiene "mi absoluta satisfacción", ha puntualizado.

Antonio Muñoz ha sostenido que el proceso de elaboración de las listas se ha producido en un "ambiente de participación y entusiasmo en las propuestas, que se han hecho con un objetivo claro: seguir gobernando en Sevilla, que es lo que va a suceder". Del actual equipo de gobierno, además de Flores, no continuarán en la candidatura el delegado de Juventud y Ciencia y del distrito Norte, Juan Antonio Barrionuevo, la delegada de Recursos Humanos e Igualdad y del distrito Macarena, Clara Macías, y la delegada de Empleo, Amelia Hernández.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado y reconocido el "gran trabajo realizado durante estos años de gobierno por parte de Flores, Macías, Barrionuevo y Hernández y su "compromiso permanente con la ciudad". Las cuatro personas han formado parte, con distintas responsabilidades, del gobierno de la ciudad desde 2015, y "continuarán vinculados al proyecto que está en marcha para la ciudad de Sevilla".

En este equipo sí continuarán el actual delegado de Economía, Comercio y Turismo y de los distritos Nervión y San Pablo y secretario general socialista de Nervión San Pablo, Francisco Páez; el delegado de Participación Ciudadana y de Este Alcosa Torreblanca y secretario de Organización de la agrupación Alesto, Juan Tomás Aragón, y la delegada de Salud y de los distritos Triana y Los Remedios y secretaria general de la agrupación Triana-Los Remedios, Encarnación Aguilar.

Asimismo, forman parte de esta lista el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y del distrito Casco Antiguo y secretario general de la agrupación Centro, Juan Carlos Cabrera; la delegada de Patrimonio y Bellavista La Palmera y secretaria general de Bellavista, Carmen Fuentes; el delegado de Deportes y Transición Ecológica, David Guevara, secretario general de San Jerónimo; la delegada de Hacienda y presidenta del Pleno, Sonia Gaya; y la delegada de Limpieza y Distrito Sur, Marisa Gómez.

Junto a ellos, se incorporan a esta candidatura, además de la número dos, la profesora, investigadora y excomisionada del Polígono Sur, Mar González; el actual director de Economía y secretario general de la agrupación Macarena, Ignacio González; la secretaria general de la agrupación Cerro Amate, Natalia Buzón; el abogado Pedro Antonio Jaime y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Sevilla, Rubén Manrique, además de la mencionada Myriam Díaz, que ocupaba el puesto 16 en la lista de las elecciones de 2019.

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que la candidatura socialista al Ayuntamiento de Sevilla, encabezada por el alcalde, Antonio Muñoz, conforma un "equipo que garantiza la estabilidad en la gestión del gobierno y en el proyecto de transformación e impulso de la ciudad y que cuenta con perfiles con experiencia en la gestión, conocimiento y presencia en los distintos barrios de la ciudad de Sevilla". "Es un equipo de gobierno sólido, con proyección de futuro y con gran capacidad de liderazgo que tiene además el respaldo de las once agrupaciones socialistas de la capital. Se trata de una candidatura que cumple además con la igualdad con una distribución en cremallera", ha afirmado Fernández.