El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la muestra 'Paisaje y Memoria' con 40 pinturas de Francisco Escalera

Christopher Rivas, Francisco Escalera y Ángeles Ballesteros, en la inauguración de la muestra 'Paisaje y Memoria' en el Museo de la Ciudad, en Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Museo de la Ciudad de Alcalá (Sevilla) ha acogido la inauguración de la muestra 'Paisaje y Memoria. Tres décadas de pintura' del artista Francisco Escalera, compuesta por 40 obras procedentes de distintas series pictóricas. El acto ha contado con la asistencia del delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, y la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros.

Rivas ha destacado la variedad de luces, y juegos de colores que se aprecian en las obras. En este sentido, la muestra está compuesta por 40 obras procedentes de distantas series pictoricas y permite apreciar la evolución del lenguaje plástico del autor, desde paisajes urbanos e industriales hasta los territorios de agua, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El edil de Cultura ha explicado el juego del autor "con su propia forma de ser, de sevillano a cordobés y de cordobés a sevillano", que traslada al público a "espacios y pensamientos muy diferentes". El responsable local de este área ha expresado durante su intervención que aunque el artista tiene tres obras en la colección municipal, "ninguna de ellas están en esta muestra, porque el autor ha preferido traer otras inéditas que no habían sido vistas en Alcalá".

Para finalizar, Rivas ha agradecido al autor su trabajo y la selección de obras y ha invitado a la ciudadanía a contemplar la mirada a esos paisajes llenos de luz y llenos de colorido que traen las obras de Paco Escalera. La muestra forma parte de la programación del 20 Aniversario del Museo y se podrá visitar hasta el día 5 de abril.