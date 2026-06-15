Nace en Sevilla un programa de Memoria Democrática y una cátedra universitaria en el 90 aniversario de la Guerra Civil

Acto de presentación en Sevilla de la programación 'Del Olvido a la Luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026' - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación 'Del Olvido a la Luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026' ha sido inaugurada este lunes, 15 de junio, para conmemorar este año el 90 aniversario de la sublevación y la Guerra Civil española y el 14 de junio como Día de la Memoria Democrática en Andalucía.

La programación incluye un vídeo inmersivo, pionero en España, que recorre un siglo de la historia de Sevilla, jornadas científicas estructuradas en torno a la recuperación de la verdad histórica mediante la ciencia, la educación y la cultura, y actividades lúdicas y culturales.

El acto ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez; la Rectora de la US, Carmen Vargas; el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; el coordinador del Observatorio Provincial de la Memoria Democrática, Manuel Lay, y los coordinadores científicos: Miguel Ángel Melero, doctor en Historia Contemporánea y coordinador de la Casa de la Provincia, y Alberto Carrillo Linares, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.

"Prácticamente cincuenta años después de la instauración de la democracia en nuestro país, seguimos teniendo a algunos de nuestros compatriotas, a nuestra gente ,en fosas comunes y en cunetas. Que haya proyectos que no se hayan podido aún llevar a cabo y a familias a las que no les hemos podido entregar aún a sus seres queridos, víctimas de la represión franquista, de la dictadura, para que les puedan dar paz y dignidad suficientes", ha reflexionado en este sentido el presidente de la institución provincial.

Para Fernández, "hasta que esto no lo consigamos nuestra democracia no será perfecta, porque esto es una cuestión de justicia democrática. Histórica también, pero sobre todo de justicia democrática. Una democracia que se precie de serlo, estas heridas las tiene que tener resueltas".

CÁTEDRA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por su parte, Carmen Vargas se ha congratulado de que hoy la Universidad de Sevilla y la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática hayan suscrito un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero' de la Universidad de Sevilla.

Esta nueva cátedra, que según ha anunciado la rectora estará dirigida por el profesor Alberto Carrillo, nace con el propósito de convertirse en un instrumento de colaboración para la generación, aplicación y difusión del conocimiento en torno a la memoria democrática.

En el marco de este acuerdo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se compromete, según ha detallado la US, entre otras funciones a co-definir las líneas de investigación, facilitar el acceso del estudiantado a la documentación pública sobre la dictadura franquista y promover foros de encuentro con otras cátedras similares del sistema universitario público.

Asimismo, la Universidad de Sevilla asumirá la tarea de dotar de contenido académico al proyecto, seleccionar y proporcionar al profesorado encargado de impartir las materias y asumir los gastos corrientes derivados de las instalaciones.

Por su parte, Martínez ha destacado la importancia de la labor de divulgación, de transferir el conocimiento de la Memoria que se ha estudiado y que se conoce a la sociedad civil y, sobre todo, a los chicos y chicas más jóvenes, que no han conocido directamente estos momentos de nuestra historia y que pueden tener tentaciones de blanquear épocas pasadas.

"El conocimiento de la verdad es fundamental para que haya reparación. La Memoria no es una retrospectiva del pasado, es una apuesta de futuro. Es proporcionar justicia a quienes no la han tenido y anclar nuestra democracia en los derechos humanos. Cuando estamos exhumando una fosa, no estamos haciendo otra cosa que abrir la posibilidad de que se conozca un poquito más la verdad. Con cada fosa que se abre, se está cerrando una herida".