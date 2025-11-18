'La niña que salvará nuestro mundo' llega al Maestranza de Sevilla con una obra que fusiona títeres, máscaras y teatro

Un fragmento de la obra 'La niña que salvará nuestro mundo', de la compañía Claroscuro Teatro, destinada al público infantil. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 21, 22 y 23 de noviembre se presentará en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla las sesiones familiares de una "conmovedora propuesta" de la compañía Claroscuro Teatro: 'La niña que salvará nuestro mundo', obra que fusiona títeres, máscaras, música en directo y teatro, "invitando a reflexionar sobre la tristeza, la memoria y el poder sanador de la música".

Reconocida por su fusión de estilos, Claroscuro Teatro presenta un espectáculo coproducido con el Teatro de la Zarzuela y con la colaboración del Teatro de la Maestranza, Bislumbres, Palma, Feria de Teatro en el Sur y el Festival de Úbeda, informa el espacio escénico en una nota de prensa.

Con un guion de Julie Vachon, la dirección escénica conjunta de Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, la dirección actoral de Larisa Ramos, dirección musical de Enrique Pastor y la dramaturgia musical de Francisco de Paula Sánchez, esta coproducción promete ofrecer "una experiencia escénica única, fruto del diálogo entre la música, la plástica, el teatro y el arte de los títeres y las máscaras".

Por otro lado, los días 24, 25 y 26 de noviembre se llevarán a cabo seis sesiones para las escuelas, a las que asistirán 1.200 alumnos de diversos centros educativos.

Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se llevan a cabo gracias al apoyo de Fundación Banco Sabadell. Las entradas para las sesiones familiares están disponibles en taquilla y en la web del Teatro.