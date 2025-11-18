'La niña que salvará nuestro mundo' llega al Maestranza de Sevilla con una obra que fusiona títeres, máscaras y teatro

Diez sesiones destinadas a familias y centros educativos para "emocionar a las jóvenes audiencias"

Un fragmento de la obra 'La niña que salvará nuestro mundo', de la compañía Claroscuro Teatro, destinada al público infantil.
Un fragmento de la obra 'La niña que salvará nuestro mundo', de la compañía Claroscuro Teatro, destinada al público infantil. - TEATRO DE LA MAESTRANZA
Publicado: martes, 18 noviembre 2025 15:55

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 21, 22 y 23 de noviembre se presentará en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla las sesiones familiares de una "conmovedora propuesta" de la compañía Claroscuro Teatro: 'La niña que salvará nuestro mundo', obra que fusiona títeres, máscaras, música en directo y teatro, "invitando a reflexionar sobre la tristeza, la memoria y el poder sanador de la música".

Reconocida por su fusión de estilos, Claroscuro Teatro presenta un espectáculo coproducido con el Teatro de la Zarzuela y con la colaboración del Teatro de la Maestranza, Bislumbres, Palma, Feria de Teatro en el Sur y el Festival de Úbeda, informa el espacio escénico en una nota de prensa.

Con un guion de Julie Vachon, la dirección escénica conjunta de Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, la dirección actoral de Larisa Ramos, dirección musical de Enrique Pastor y la dramaturgia musical de Francisco de Paula Sánchez, esta coproducción promete ofrecer "una experiencia escénica única, fruto del diálogo entre la música, la plástica, el teatro y el arte de los títeres y las máscaras".

Por otro lado, los días 24, 25 y 26 de noviembre se llevarán a cabo seis sesiones para las escuelas, a las que asistirán 1.200 alumnos de diversos centros educativos.

Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se llevan a cabo gracias al apoyo de Fundación Banco Sabadell. Las entradas para las sesiones familiares están disponibles en taquilla y en la web del Teatro.

