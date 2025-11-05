No habrá debate de candidatos en la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) no acogerá finalmente un debate entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla (US). La catedrática de Microbiología Carmen Vargas obtuvo en la primera vuelta un 26,62% de los votos ponderados y el catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial José Luis Gutiérrez, un 21,96%. La votación definitiva es el próximo 10 de noviembre en horario de 9,00 a 20,00 horas.

Fuentes de la Universidad de Sevilla han confirmado a Europa Press que el equipo de Vargas ha comunicado este miércoles que no acepta la propuesta de un nuevo debate. Posteriormente, en un vídeo publicado en las redes sociales de la candidatura, Carmen Vargas explica que "no se trata de debatir más sino de dialogar mejor". Con dos días de campaña por delante, es el momento según Vargas de "comparar y decidir". El candidato José Luis Gutiérrez si había aceptado el debate.

"Por qué decimos no al debate", recoge el vídeo de Vargas, en el que se recuerda que son hasta cuatro los que se les han planteado a los dos candidatos. "Ya dijimos todo" en el primer debate organizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, argumenta la candidata a rectora, que esgrime aquella cita como ejemplo de "transparencia ya demostrada" tras la que "los programas no han cambiado". "Repetir el formato no aportaría nada nuevo", apostilla. "Ahora toca escuchar", concluye la candidatura de Vargas, que pide "respeto institucional" en una Universidad para la que exige "no más confrontación" y sí "compromiso y serenidad".

Los comicios en primera vuelta registraron una "alta participación" de la comunidad universitaria, con el 80,22% del sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 77,23% del sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios), 47,59% del sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A) y 15,44% del sector C (estudiantes).

En cuanto al resto de candidaturas, Ana López ha obtenido 20,49%, Pastora Moreno ha conseguido el 9,47%, Ángeles Gallego el 8,79%, Alfonso Castro ha obtenido 7,48% y Felipe Rosa ha obtenido 2,51% de los votos ponderados. Por su parte, el porcentaje de los votos blancos se ha situado en el 2,88%. Un total de 65.545 personas estaban llamadas a votar en este proceso electoral: 3.107 en el sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 2.418 en el sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A), 56.907 en el sector C (estudiantes) y 3.113 en el sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios).