Nueva concentración de AMPA y ediles de Los Palacios (Sevilla) ante Educación por los "retrasos" y falta de "respuesta"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tal y como se anunció en la protesta que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, Las AMPA, padres, madres y familiares de los diferentes centros educativos palaciegos, así como representantes de la corporación municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, han vuelto a concentrarse este jueves a las puertas de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, demandando "respuestas" y soluciones por parte de la Junta de Andalucía a las necesidades urgentes que existen en los diferentes centros de la localidad.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que cuando el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, "se dirigió" a las familias en aquella ocasión, "lo que hizo fue dar un capotazo".

"Efectivamente, transcurrido el tiempo no ha habido respuesta por parte de la Delegación Territorial de Educación: en el IES María Auxiliadora sigue faltando un maestro para atender a niños con necesidades educativas especiales en el Aula Específica; seguimos teniendo el mismo déficit en los equipos de educación orientativa, son insuficientes el número de maestros para atender la necesidades educativas reales que hay en Los Palacios y Villafranca, no nos lo estamos inventando la ratio, hay niños que necesitan de esos profesionales, a lo que se suma una larga retahíla de necesidades educativas", ha aseverado Valle.

De esta manera, según Valle, a todas estas cuestiones hay que añadir, "los continuos e inadmisibles retrasos que se dan en obras y proyectos fundamentales para los centros educativos de Los Palacios y Villafranca, desde personal administrativo en colegios como el Andrés Bernáldez donde parte de las tareas tiene que realizarlas su directora, o el Félix Rodríguez de la Fuente y el colegio Palenque que comparten personal administrativo".

"Estamos en diciembre y desde que empezó el curso han tenido tiempo de cubrir las plazas. Pero además tenemos una serie de obras pendientes a las que siguen sin dar respuestas a pesar del compromiso del delegado Territorial el pasado 7 de noviembre", asevera el alcalde, mientras Araúz esgrime que hay 15 obras en marcha o en trámite, por valor de casi siete millones de euros.

"Continuamos sin saber en qué situación se encuentran proyectos como la ampliación de las aulas del IES Almudeyne, un proyecto para el que tenemos la licencia de obras aprobada desde comienzos del año 2021. Además, el Ayuntamiento tiene cedidas a este instituto provisionalmente aulas en la antigua guardería, en el Centro Ocupacional", insiste el alcalde.

Igualmente, sobre la ampliación del IES Joaquín Romero Murube ha aclarado que "pertenece al Plan de Infraestructuras del año 2019, una inversión de 2 millones de euros para permitir la implantación del bachillerato y para evitar los problemas de falta de espacio".

"En el IES Marismas han encargado ahora la redacción del proyecto técnico para su ampliación, cuando pertenece al Plan de Infraestructuras del año 2020, con más de dos años de retraso cuando sus alumnos están estudiando en caracolas desde 2018", ha enfatizado.

"Este no es el ritmo que debe tener la Junta de Andalucía en la ejecución de las obras para tener una mejora educativa. El delegado Territorial se escuda en que la Junta de Andalucía va a realizar muchas inversiones, pero lo cierto es que no ejecuta ninguna. Las tiene aprobadas de un año para otro, las va acumulando pero no se hacen realidad. Únicamente se están ejecutando los proyectos de bioclimatización y eficiencia energética porque están financiados por la unión europea, cuyos fondos tienen que devolver si no se realizan las obras antes de marzo o abril de 2023", precisa Valle, agregando que los proyectos que dependen de inversiones en educación de la propia Junta "no se ejecutan".