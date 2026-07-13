La nueva Guía de Servicios de Derechos Sociales de Sevilla unifica toda la oferta de atención municipal

El concejal José Luis García detalla la nueva Guía de Servicios de Derechos Sociales - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado la nueva Guía de Servicios de Derechos Sociales, un documento pionero que unifica en una sola publicación toda la oferta de atención social municipal.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es acercar la Administración local a los sevillanos y asegurar que ninguna persona deje de recibir un recurso público por desinformación, explica el Consistorio en un comunicado.

La guía detalla los servicios dirigidos a colectivos como infancia y familias, personas mayores, discapacidad, igualdad y comunidad LGTBI, así como las actuaciones en materia de adicciones, sinhogarismo, empleo y emergencias sociales.

Con esta herramienta, el Ayuntamiento da un "paso estratégico" para hacer "plenamente efectivos" los derechos sociales a través de la transparencia y la facilidad de acceso.