Nueve heridos en un accidente entre un camión y un autobús en Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Accidente entre un camión y un autobús en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) - POLICÍA LOCAL DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente producido en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta entre un camión y un autobús del Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla ha dejado en la tarde de este jueves, 23 de abril, un total de nueve heridos.

Según ha informado la Policía Local de Castilleja de la Cuesta en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los efectivos han intervenido este siniestro, que se ha dado por alcance.

En contexto, los heridos no han requerido traslado a centro hospitalario, mientras que las pruebas de alcohol y drogas practicadas han resultado negativas y, de igual forma, se ha descartado el fallo mecánico como causa del incidente.