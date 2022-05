El nuevo alcalde de Palomares del Río (Sevilla) forma gobierno con sus dos ediles de Cs y el portavoz del PP

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

Tras la moción de censura promovida en el Ayuntamiento de Palomares del Río por Cs junto a dos ediles del PP expedientados por la operación y las que fueran capitulares de Podemos y Vox, declaradas no adscritas a cuenta de esta maniobra; para expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero y proclamar alcalde a Manuel Benjumea (Cs), el nuevo primer edil ha dado cuenta al pleno de la nueva "organización" municipal.

En concreto, a través de una resolución, el nuevo alcalde ha entregado al edil de Cs Pedro Conde las delegaciones municipales de Organización y Modernización Administrativa, Transparencia, Cultura, Patrimonio, Recursos Humanos, Policía Local y Protección Civil, Comunicación y Participación Ciudadana; mientras a Natividad Jiménez, también de Cs, otorga las delegaciones de Servicios Sociales y Dependencia, Mayores, Igualdad, Juventud, Tiempo Libre, Vivienda Social; y al portavoz del PP, Carlos Franco, las competencias de Educación, Deportes, Cooperación al Desarrollo, Salud pública, Consumo, Gestión Medioambiental, Tecnología de la información y la Comunicación, Infraestructuras y Equipamiento, Obras y Servicios, Parques y Jardines, Movilidad, Memoria Democrática.

Ostentando Manuel Benjumea acta de diputado provincial, en otra resolución el nuevo alcalde ha establecido dos puestos de régimen de dedicación parcial, "con objeto de que las funciones encomendadas se desarrollen con dedicación parcial", con una retribución bruta anual de 18.416,72 euros para cada uno de los dos concejales que ostenten estas dedicaciones.

Tras abordar el pleno estas resoluciones, la Corporación local ha aprobado que Carlos Franco y Natividad Jiménez puedan compatibilizar su actividad privada con las responsabilidades municipales encomendadas.

Durante el pleno, IU y PSOE han reclamado al nuevo Gobierno local que aclare cómo planea gestionar la localidad "con dos medias liberaciones", rememorando que Bemjumea tiene también responsabilidades como diputado provincial. El alcalde, de su lado, ha defendido que "el funcionamiento" del nuevo Gobierno local está "perfectamente trazado" y sus miembros van a "demostrarlo".

El concejal Pedro Conde, también de Cs, aseguraba frente a estas críticas que el nuevo Gobierno local va a gestionar la localidad "en las mejores condiciones posibles" y ya está trabajando para ello.

El pleno también ha dado cuenta de la renuncia del edil socialista Antonio Gómez, quien ha manifestado que ha sido "un honor" trabajar para la ciudadanía durante tres años.

LA GASOLINERA

Para la moción de censura, los promotores de la misma esgrimían la "inacción" y "falta de soluciones" del anterior Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejana.

La ya exalcaldesa, de su lado, insistía en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella tampoco quiere la instalación de la gasolinera y que revocar la licencia de la nueva gasolinera supondría "un delito de prevaricación". Además, alertaba de "intereses personales", pues "casualmente, dos concejales que han firmado esta moción" de censura residen en la zona afectada por el proyecto de nueva gasolinera.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano. "No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", enfatizaba la secretaria general.

FECHA COINCIDENTE

Para los promotores de la moción de censura, en cualquier caso, "ni la alcaldesa ni su equipo han impulsado el expediente de una ordenanza reguladora de estaciones de servicio, desatendiendo la voz de la oposición". Es más, alertaban de que "llama poderosamente la atención" que la citada modificación del planeamiento urbano y la licencia de obras de la gasolinera fueran aprobadas "en la misma fecha", considerando que la ya ex primer edil y su Gobierno se habían posicionado "en colisión frontal con toda la oposición y la vecindad".

A la hora de tomar posesión como nuevo alcalde, Manuel Benjumea, portavoz de Cs y además diputado provincial de la formación naranja, manifestaba así su compromiso para que la citada estación de servicio "no sea una realidad".

"No permitiremos la instalación de una gasolinera en pleno casco urbano, con diversas irregularidades detectadas. La incertidumbre de los vecinos debe terminar", aseveraba, manifestando otros compromisos en materia de empleo, cultura o seguridad.