El nuevo presupuesto municipal de Sevilla refleja 1.078 plazas vacantes disponibles y 235 no disponibles

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto presupuestario del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla para este año 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros y aprobado por el pleno el pasado 15 de enero con el apoyo de Vox fruto de un acuerdo previo con el PP; recoge con relación al conjunto de la plantilla municipal un total de 1.078 plazas vacantes disponibles y otras 235 no disponibles; de una plantilla total de 5.553 puestos.

En concreto, el proyecto de nuevos presupuestos, recogido por Europa Press, precisa que la "plantilla presupuestaria" del Ayuntamiento para 2025, o sea el Consistorio exclusivamente, sin contar con sus empresas municipales y demás entidades satélite, como Tussam o la Gerencia de Urbanismo, entre otras; cuenta con 5.553 plazas reconocidas como tal, incluyendo a los 31 concejales; de las que están ocupadas 4.239.

Y es que el documento arroja que a la hora de su confección, estaban contabilizadas 1.078 plazas vacantes disponibles y otras 235 no disponibles, destacando entre las vacantes disponibles 755 plazas funcionariales.

Al respecto, no sobra recordar que los presupuestos municipales de 2023, confeccionados a finales de 2022, contabilizaban un total de 1.067 plazas vacantes, 966 de ellas disponibles y 101 no disponibles; mientras los presupuestos municipales de 2024, los primeros del actual Gobierno local del PP, arrojaban 1.005 plazas vacantes disponibles y 168 vacantes no disponibles.

Entre las 1.078 plazas vacantes disponibles y 235 vacantes no disponibles que arroja la "plantilla presupuestaria" de 2025, el Cuerpo de Policía Local contabiliza 283 vacantes disponibles y 39 no disponibles de un total de 1.309 plazas que conforman la plantilla policial municipal, si bien este pasado viernes se incorporaban 12 nuevos agentes fruto del turno de movilidad; y hay en marcha procesos selectivos para cubrir tales vacantes.

En el caso del servicio de prevención, salvamento y extinción de incendios, conformado por un total de 543 plazas, el documento refleja 170 vacantes disponibles y 12 no disponibles, por citar algunos de los servicios con vacantes pendientes de cobertura.