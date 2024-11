Nutrida concentración en el solar de la calle Arrayán de Sevilla en demanda de no venderlo y que sea parque

Sanz asegura que "sin consenso vecinal no se hará ninguna operación de ningún tipo en ese solar"

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo vecinal Pulmón Verde, que impulsa desde hace años la recuperación como zona verde del solar municipal vacío enclavado entre las calles Arrayán y Divina Pastora, en el entorno del barrio de San Luis; ha celebrado este jueves por la tarde una concentración en el enclave, para reclamar al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, que desista de su idea de "vender estos suelos" y que los destine a parque público.

El colectivo expone que lleva ya "varios años reivindicando la creación de un espacio verde en el gran solar municipal existente entre las calles Arrayán y Divina Pastora", rememorando que el 23 de junio de 2022, el pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad una moción en pro de dedicar los suelos a dicho destino de parque, votación que contó con el apoyo del PP, según señala el colectivo.

A finales de 2023, recordémoslo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente admitía a trámite la solicitud promovida por el Ayuntamiento, para una evaluación ambiental estratégica para el nuevo plan especial de reforma interior (PERI) Arrayán-Torneo, destinado a habilitar como espacios libres las parcelas municipales ubicadas entre las calles Arrayán y Divina Pastora, iniciativa emprendida en el anterior mandato municipal.

CUMPLIR CON EL "CONSENSO"

"El barrio entero quiere y va a luchar por un parque; para las familias, la infancia, y para sus mayores. Un parque con horario de cierre y apertura adecuado para evitar usos deplorables, y con el oportuno mantenimiento para que sea un parque tranquilo, limpio y seguro. Ése es nuestro pulmón barrial: verde, seguro y limpio", señala la asociación defendiendo que se trata de un asunto alcanzado por "consenso".

El alcalde ha expuesto de su lado que el documento de plan municipal del suelo, con propiedades a enajenar por el Consistorio, en el que figuraría esta parcela municipal, está en fase de "borrador" y aún no ha sido aprobado, precisando que esta finca "siempre ha estado incluida" en dicho plan.

Pero en cualquier caso, ha asegurado que "no se hará nada en ese solar sin el consenso con los vecinos, tampoco venderlo", manifestando que "aunque esté incluido en el plan, eso no quiere decir que se vaya a vender sin consenso vecinal".

"HASTA QUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO"

"Hasta que no se llegue a un acuerdo con los vecinos, hasta que no veamos qué es lo que quiere el barrio, qué es lo que quieren los vecinos, que sea ese solar, no afrontaremos ninguna operación de ningún tipo en ese solar. No se hará absolutamente nada sin el consenso vecinal", ha dicho.

En ese sentido, tras las reivindicaciones pasadas y actuales del colectivo Pulmón Verde, el alcalde ha explicado que ante la petición de crear un parque en esta parcela, "habrá que ver la posibilidad de que en esa parcela el espacio público y la zona verde sea la mayor posible y ocupe el máximo número de metros cuadrados posible".