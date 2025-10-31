Obras de alumbrado público en la Plaza de San Francisco de Sevilla para evitar tendidos aéreos

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está llevando a cabo obras de canalización del servicio de alumbrado público en la Plaza de San Francisco para evitar los tendidos aéreos cuando haya que instalar, por ejemplo, las luces navideñas.

Con esta actuación sobre el adoquinado se pretende "palos y trenzados" habituales en ese tipo de tendidos, como precisan fuentes municipales a Europa Press.

Esta intervención se produce una vez clausurada la edición anual de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, que se viene celebrando desde hace algunos años en este céntrico espacio junto al Ayuntamiento.

Los trabajos concluirán en unos días y no interferirán en el montaje del alumbrado navideño ideado para esta plaza, donde está previsto que se proyecte de nuevo un videomapping sobre la fachada de la Casa Consistorial, "una creación inédita que no se haya proyectado antes en ningún otro lugar", tal como se recoge en el pliego de condiciones.