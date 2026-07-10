El Observatorio de las Ocupaciones destaca el crecimiento de Sevilla con un 6,8% más de contratos en el último año

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de las Ocupaciones ha destacado el crecimiento de la provincia de Sevilla con un crecimiento del 6,8% en la contratación y una bajada del 9% en el paro en el último año. Así, el paro registrado en la provincia se situó en junio en 133.003 personas, lo que supone un descenso del 1,36% respecto al mes anterior, con 1.835 desempleados menos, y 13.152 parados menos con respecto al mismo mes de 2025.

Así se desprende del Informe mensual del Mercado de Trabajo de la provincia de Sevilla correspondiente a junio de 2026, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que recoge además un incremento interanual del 2,44% de la afiliación a la Seguridad Social y un crecimiento del 6,79% de la contratación.

El desempleo descendió durante el último mes tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque la caída fue mayor en términos absolutos entre estas últimas. En concreto, el número de mujeres desempleadas se redujo en 995 personas, un 1,18%, hasta situarse en 83.103, mientras que entre los hombres bajó en 840 personas, un 1,66%, hasta los 49.900 parados.

En comparación con junio de 2025, el desempleo femenino ha disminuido un 9,45%, con 8.675 paradas menos, mientras que el masculino ha retrocedido un 8,23%, equivalente a 4.477 desempleados menos.

Por edades, el paro bajó en todos los grupos durante junio. El mayor descenso porcentual correspondió a los menores de 25 años, con una caída del 2,42%, hasta los 10.633 desempleados, mientras que entre las personas de 25 a 44 años disminuyó un 1,59%, hasta las 46.697, y entre los mayores de 45 años retrocedió un 1,07%, hasta los 75.673 parados.

En términos interanuales, los jóvenes menores de 25 años protagonizaron también el mayor descenso, del 13,91%, seguidos de las personas de entre 25 y 44 años, con una caída del 9,82%, y de los mayores de 45 años, entre los que el desempleo se redujo un 7,74%.

Por sectores económicos, los servicios concentraron el mayor descenso del paro en términos absolutos durante junio, con 1.335 desempleados menos, hasta los 94.589. También bajó entre las personas sin empleo anterior, con 359 parados menos; en la industria, con 188 menos; y en la construcción, con una reducción de 156 personas.

La agricultura fue el único sector en el que aumentó el desempleo respecto al mes anterior, con 203 parados más y un incremento del 3,37%, hasta alcanzar los 6.231 desempleados.

No obstante, en comparación con junio de 2025, el paro se redujo en todos los sectores, con descensos del 13,65% entre las personas sin empleo anterior; del 10,73% en la agricultura; del 8,52% en la construcción; del 8,33% en los servicios, y del 7,57% en la industria.

La tasa de paro registrado de la provincia se situó en junio en el 13,69% de la población activa, lo que representa una disminución de 1,73 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

El informe señala además que las mujeres representan el 62,48% de las personas desempleadas en Sevilla, mientras que el 56,90% de los parados tiene 45 años o más.

Asimismo, el 41,07% de las personas demandantes de empleo carece de estudios acreditados o cuenta únicamente con estudios primarios, mientras que el 28,20% acumula más de dos años inscrito como demandante de empleo.

LA AFILIACIÓN CRECE UN 2,44% EN UN AÑO

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Sevilla cerró junio con 841.070 trabajadores en alta, 11.133 menos que en mayo, lo que representa un descenso mensual del 1,32%.

Pese a esta caída mensual, la provincia cuenta con 20.055 afiliados más que en junio de 2025, un incremento interanual del 2,44%.

Por sexos, la afiliación disminuyó durante el último mes especialmente entre las mujeres, con 9.307 trabajadoras menos y una caída del 2,37%, frente al descenso de 1.826 afiliados registrado entre los hombres, un 0,41%.

En términos interanuales, sin embargo, el número de mujeres afiliadas creció un 2,73%, con 10.444 trabajadoras más, mientras que la afiliación masculina aumentó un 2,19%, con 9.611 trabajadores más.

El Régimen General concentró la mayor caída mensual, con 8.895 afiliados menos, seguido del Sistema Especial Agrario, que perdió 2.189 trabajadores. Por el contrario, en comparación con junio del pasado año, el Régimen General suma 19.424 afiliados más, un 3,11%.

LOS CONTRATOS AUMENTAN UN 10,72% EN UN MES

Por otro lado, durante junio se procesaron estadísticamente 67.875 contratos con destino de empleo en la provincia de Sevilla, un 10,72% más que en mayo y un 6,79% más que en el mismo mes de 2025.

La contratación aumentó tanto entre los hombres, con 3.298 contratos más respecto a mayo, como entre las mujeres, con un incremento de 3.276.

El mayor crecimiento se produjo entre los menores de 25 años, que sumaron 19.063 contratos, un 26,61% más que en mayo y un 11,54% por encima del dato registrado un año antes.

De los 67.875 contratos formalizados en junio, 24.573 fueron indefinidos, el 36,20% del total, mientras que 43.302 fueron temporales, el 63,80%.

La contratación indefinida aumentó un 7,33% respecto a mayo y un 16,94% en comparación con junio de 2025, mientras que los contratos temporales crecieron un 12,75% mensual y un 1,78% interanual.

Por sectores, los servicios concentraron 47.079 contratos, el 69,36% del total, tras aumentar un 17,29% respecto a mayo y un 10,24% en comparación con junio del pasado año.

La agricultura contabilizó 9.702 contratos y fue el único sector en el que disminuyó la contratación, con una caída mensual del 14,20% y un descenso interanual del 4,77%.

Por su parte, la industria registró 5.417 contratos, un 17,30% más que en mayo, mientras que la construcción alcanzó los 5.677 contratos, un 8,42% más en términos mensuales y un 9,30% por encima de junio de 2025.

AGRICULTURA Y HOSTELERÍA LIDERAN LA CONTRATACIÓN

Entre las actividades económicas con mayor número de contratos se situaron la agricultura, ganadería y actividades relacionadas, con 9.272; los servicios de comidas y bebidas, con 8.992, y el comercio al por menor, con 5.390.

Por ocupaciones, los peones agrícolas encabezaron la contratación en junio, con 7.814 contratos, seguidos de los camareros asalariados, con 6.863; los vendedores en tiendas y almacenes, con 3.402, y el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos, con 3.114.

El informe del SEPE destaca asimismo que las ocupaciones con una mayor tasa de estabilidad en la contratación fueron los repartidores, recadistas y mensajeros a pie, con un 89,18% de contratos estables; los empleados domésticos, con un 82,30%, y los promotores de venta, con un 81,09%.

Finalmente, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en mayo --último dato disponible-- en 105.286 personas, lo que supone 3.128 menos que en abril, un descenso del 2,89%, y 1.785 menos que en el mismo mes de 2025, una caída interanual del 1,67%.