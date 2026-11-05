Occident da nombre a Icónica Sevilla Fest y se convierte en su patrocinador principal

Archivo - Concierto en la Plaza del España del Icónica Sevilla Fest. - ICÓNICA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Occident e Icónica Sevilla Fest han firmado un acuerdo de colaboración por el que la aseguradora se convierte en patrocinador principal del festival y dará nombre a su próxima edición bajo la denominación Icónica Occident Sevilla Fest.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, Icónica ha iniciado una "nueva etapa" con el objetivo de consolidar su proyección internacional tras liderar la venta de entradas de festivales en España en una última edición que se cerró con casi 370.000 asistentes y en apenas seis años ha conseguido posicionarse en el circuito de los grandes artistas nacionales e internacionales.

En este sentido, la directora de Estrategia de Cliente, Marketing y Comunicación de Occident, María José Álvarez, ha afirmado que les "ilusiona acompañar al festival y contribuir a que las personas disfruten de la música en directo en entornos únicos". "La música forma parte de nuestra trayectoria desde hace muchos años y es una de las vías a través de las que conectamos con las personas. Esta colaboración nos permite dar continuidad a ese vínculo y reforzar nuestra presencia en Andalucía de la mano de un proyecto estrechamente ligado a Sevilla", ha añadido.

Por su parte, el director de Icónica Sevilla Fest, Javier Esteban, ha indicado que inician "una nueva etapa de la mano de Occident, que ha demostrado un gran compromiso con la música, la cultura y la identidad de los territorios".

Este acuerdo, ha resaltado Esteban, "supone un punto de inflexión para un festival que ha sido capaz de abrirse camino en Europa con el apoyo masivo de los sevillanos gracias a su capacidad de ofrecer un escenario único para los artistas y una experiencia diferente a los amantes de la música en directo de todo el mundo".

Icónica Occident Sevilla Fest2027 ha confirmado hasta el momento las actuaciones de El Barrio (5 de junio, ya sin entradas), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan (7 de julio) y Camilo (11 de julio).