OFF Sevilla inaugura este jueves como epicentro de la creatividad con exposiciones, conciertos y experiencias

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

OFFF Sevilla 2024 ha inaugurado este jueves su séptima edición en la Real Fábrica de Artillería, consolidándose como un referente en el ámbito del diseño, la creatividad y la innovación digital. Durante tres días, hasta el 30 de noviembre, el festival reunirá a más de 40 artistas, estudios y mentes creativas de renombre internacional, desde ilustración a robótica, pasando por la animación, el videojuego, la realidad virtual, el metaverso y la web 3.0, los asistentes podrán descubrir lo último en materia de creatividad e innovación.

Según ha destacado el festival en una nota, estarán presente nombres como el estudio Collins; la diseñadora espacial Ceren Arslan; la ilustradora Birgit Palma, el estudio experimental Braw Haus; el estudio Mayda, Kelly Kurzon, directora de arte en Metal, DVST, Zelig Sound, y Cin cin. Además, el madrileño Tavo Studio, referente en motion design, se suma a la programación junto a BOL Production House. Coni Curi, Marta Zubieta, y Antonio Uve, Ladies Wine & Design de Jessica Walsh, las sevillanas Melon Blanc, las almerienses hermanas Pacheco, y la diseñadora onubense Granada Barrero completan un plantel de alto nivel, junto a los talleres de Jan de Coster, Dedo Ciego, OnionLab, The Game Kitchen y Proaudio, con David Surex y Jesús del Cerro.

EXPERIENCIAS INMERSIVAS DE ACCESO LIBRE

Una de las experiencias más esperadas es Órbita, una instalación inmersiva que invita a explorar nuevos territorios digitales en colaboración con ASUS. Por su parte, la intervención invernaderos de Syntrof Art Studio propone un recorrido sensorial entre lo natural y lo tecnológico, con un enfoque que reflexiona sobre la convivencia entre ambos mundos.

ARTISTAS LOCALES EN ARTILLERÍA ON En paralelo a las conferencias y charlas magistrales, Artillería ON, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, abre sus puertas con actividades gratuitas diseñadas para todos los públicos.

Los 'Pop Up Studios' contarán con la participación de diecinueve artistas locales, quienes abrirán sus procesos creativos al público en disciplinas que van desde la ilustración y la cerámica hasta el arte textil y el collage. El 'Studio 1', liderado por LAB Sevilla, reúne a talentos de la ilustración y el arte contemporáneo, en nombres como Meri Merino, Mar García Ranedo, Josema López Vidal, Irene Mala, Jesús Prudencio, Lola Yriarte, Manifiesto Taller, Daniel Páez, Jota Erre, Rosa Nogueras, Pablo Jiménez y Ana Langeheldt. Mientras que el Studio 2 presenta exclusivas piezas de cerámica firmadas por Little, Virgen y Floki.

La fuerza del arte urbano cobra vida en el Studio 3, donde artistas como Zësar Bahamonte, Drili y Galleta María trasladan el impacto de los murales al lienzo, y el Studio 4, titulado 'Tattooing Textiles', y explora la innovadora conexión entre tatuaje y diseño textil bajo la dirección de debaga.

Además, el festival contará con la exposición 'The Sevillaners', una reinterpretación de Sevilla y su gente inspirada en las portadas de The New Yorker, ofreciendo una mirada fresca y contemporánea a la ciudad. Además, las noches de OFFF Sevilla 2024 estarán marcadas por el ciclo 'Microclima: Música Visuales', un espacio de experimentación sonora y visual comisariado por LaSuite. Artistas de vanguardia presentarán actuaciones inmersivas que fusionan música y visuales en tiempo real, invitando al público a explorar nuevas formas de creación sensorial.

El ciclo comienza el 28 de noviembre con Suso Saiz y Alba G. Corral, quienes crearán una atmósfera envolvente con música ambiental y visuales generados en directo. El 29 de noviembre, Federico Durand y Mayte Gómez Molina ofrecerán una experiencia sensorial única, mientras que el 30 de noviembre, 'Vrouw!', banda experimental de Berlín, cerrará el ciclo con una propuesta sonora y visual única que mezcla lo artesanal y lo tecnológico.

OFFF Sevilla 2024 es un proyecto de Agostadero (Surnames, Tertulia, Producciones Circulares- Sala Cero Teatro) en cooperación con el Ayuntamiento de Sevilla. Cuenta además con el apoyo del Ministerio de Cultura (Industrias Culturales), la Junta de Andalucía a través de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Cultura Inquieta y la colaboración de Fundación SGAE, ASUS, Meyer Sound, Ortiz Audio y Diseñadero