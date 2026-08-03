Oleoestepa recibe el Premio Alimentos de España 2026 a la Innovación

Archivo - Línea de envasado de aceite de oliva en una planta de la empresa. - OLEOESTEPA - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el Premio Alimentos de España 2026, en la categoría de Innovación, a la empresa sevillana Oleoestepa S.C.A reconociendo "la trayectoria innovadora de la cooperativa, con proyectos de I+D+i que transforman los residuos de sus almazaras en energía, mejoran el riego frente a la sequía y desarrollan biotecnología para hacer más resistente el olivar".

Según ha destacado la empresa en una nota, el reconocimiento llega en el año en que la cooperativa, que agrupa a 19 almazaras asociadas y más de 7.500 familias olivareras de Sevilla, Córdoba y Málaga, celebra su 40 aniversario.

El premio distingue una trayectoria de innovación sostenida a lo largo de cuatro décadas, con especial peso en tres proyectos de I+D+i recientes desarrollados en colaboración con universidades, centros de investigación y otras empresas del sector.

La empresa ha destacadoq que el proyecto Sapal ha permitido desarrollar una solución biorremediadora que transforma los subproductos de la almazara -alperujo y hojas de olivo- en "productos de alto valor añadido" como bioestimulantes agrícolas, biopesticidas y energía renovable en forma de biogás.

La cooperativa ha indicado que ha logrado producir biogás a escala industrial utilizando únicamente alperujo en monodigestión anaerobia, un ejemplo de economía circular aplicada a la industria oleícola.

El proyecto Hidrolivar ha implantado a gran escala dispositivos hidroinfiltradores en el olivar de la cooperativa junto a la Universidad de Granada, que están diseñados para "aprovechar al máximo el agua de lluvia y de riego disponible para cada olivo, minimizando así el impacto de la sequía sobre la productividad agrícola".

El proyecto OP-Biotech ha desarrollado soluciones biotecnológicas basadas en bacterias beneficiosas que, al establecer relaciones simbióticas con las raíces del olivo, mejoran la absorción de agua y de nutrientes en condiciones de estrés hídrico, reduciendo además la dependencia de fertilizantes de síntesis química.

"Este premio reconoce algo que llevamos haciendo desde 1986: entender que cuidar el olivar y ser competitivos pasa por innovar, apostar por la sostenibilidad y producir un aceite de oliva virgen extra verdaderamente extraordinario ", ha declarado Javier Caro Hidalgo, Responsable de I+D+i de Oleoestepa.